Cameroun : après le DSCE, le gouvernement présente sa nouvelle stratégie de développement

Le guide de planification va couvrir la phase 2020-2030. Ce nouveau cadre de référence des programmes et projets de développement a pour ambition de porter le pays à l’émergence en 2035.

Le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) préside ce 16 novembre 2020 à Yaoundé, la cérémonie de présentation officielle de la Stratégie nationale de développement (SND).

La SND remplace le Document de stratégie pour la croissance et l’emploie, qui couvrait la période 2009-2019 ; et dont les résultats sont mitigés. En dix ans en effet, le Cameroun n’a pas pu atteindre les 5,5% de taux de croissance moyen comme l’exigeait le DSCE. La croissance a stagné à 4,5% reconnait-on au Minepat.

a Stratégie nationale de développement se propose de porter le taux de croissance annuel de 4,5% à 8,1% en moyenne sur la période 2020-2030.

Pour y arriver, trois orientations principales : une mélange savant entre import-substitution et promotion des importations, Etat stratège et pragmatiques qui favorise l’émergence du secteur privé et fait des interventions ciblées, une combinaison entre une planification ferme et une planification stratégique.

Quatre piliers vont soutenir cette stratégie : transformation structurelle de l’économie nationale, développement du capital humain, et la promotion de l’emploi et insertion des jeunes dans le circuit économique, gouvernance, décentralisation et gestion stratégique de l’Etat.