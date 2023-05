Cameroun : Après Orange, MTN obtient son agrément d’établissement de paiement

Le Directeur général (DG) de Mobile Money Corporation a annoncé officiellement l’obtention par la filiale de MTN Cameroon en charge des transactions financières par mobile, d’un agrément en qualité d’établissement de paiement.

La filiale de Mtn Cameroon, spécialisée dans les transactions financières par mobile, a été notifiée le 16 mai dernier, par le ministère des Finances, autorité monétaire nationale, après avis conforme de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac).

« Grâce à cette licence, plus de 5 millions de nos clients qui effectuent des transactions chaque mois peuvent s’attendre à une gamme plus élargie de produits et services fintech innovants et abordables », a expliqué Alain Nono, le directeur général de Mobile Money Corporation (MMC).

Concrètement, Mobile Money Corporation devient un prestataire de services de paiement. « Cet agrément nous ouvre encore plus d’opportunités pour améliorer l’inclusion financière et de nombreuses innovations dans un cadre plus sécurisé car mieux contrôlé par de nombreux régulateurs et autorités bancaires tels que la Cobac, la Beac, le Gabac etc….en plus du ministère des Finances ».

Cette nouvelle étape dans la vie de MTN Mobile Money arrive alors qu’en 2022 son concurrent Orange avait déjà reçu cet important document. En 2022, Orange Money Cameroun SA, filiale d’Orange Cameroun a obtenu son agrément en qualité d’Établissement de Paiement (EP). L’entreprise était ainsi le tout premier établissement de paiement dans le pays et est à ce titre habilitée à fournir de nouveaux services financiers. « L’obtention de cet agrément marque un nouveau jalon dans le développement d’Orange Money en tant qu’acteur majeur de l’inclusion financière depuis plus d’une décennie » se réjouissait alors l’entreprise.