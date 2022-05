Cameroun-arts martiaux : un dojo inauguré à Baham

Le chef-lieu du département des Hauts-plateaux a vu inaugurer le 21 mai dernier un espace pour l’exercice des arts martiaux.

Les différentes disciplines des arts martiaux ont le vent en poupe dans la région de l’Ouest. Ils sont nombreux; enfants, adolescents et adultes qui y trouvent un fort intérêt. C’est le cas par exemple de la population de Baham dans le département des Hauts-plateaux.

Ces dernières années, les ressortissants de cette localité se sont illustrés dans les compétitions régionales mettant au prisme des disciplines comme le Kick-boxing ou encore le Nanbudo. Et pour davantage encourager l’émergence de la pratique des arts martiaux à Baham, le Sous-préfet de la localité, Ibrahima Moussa Ballo, a procédé à l’inauguration d’une salle des arts martiaux avec un dojo tout moderne dénommé Performance boxing club de Baham. L’événement a eu lieu samedi dernier, 21 mai 2022.

Le Performance boxing club de Baham situé au centre-ville va accueillir les compétitions régionales et interscolaires à l’instar des jeux Fenasco A et B. Par ailleurs, il doit également servir à l’initiation et l’entraînement des amoureux des arts martiaux.

La cérémonie d’inauguration a aussi connu la présence du délégué départemental des Sports et de l’éducation physique et le maire de Baham. Occasion pour procéder à l’installation des responsables du Kick-boxing et discipline affinitaires du département.