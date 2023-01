Cameroun-assassinat de Martinez Zogo : Cabral Libii annonce une réunion publique

Le député de la nation, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale entend initier la tenue d’une grande réunion pour la justice et la paix.

Après l’enlèvement du journaliste Martinez Zogo et la découverte de son corps sans vie et mutilé, des condamnations et indignations affluent de partout. Suite à l’expression de son indignation, le député Cabral Libii annonce l’initiative visant à rassembler des Camerounais dans le cadre d’une réunion publique. Voici l’intégralité de cette annonce faite sur les réseaux sociaux.

« En ma qualité de Député, j’annonce l’initiative de déclaration d’une grande REUNION publique dans les prochains jours. L’objet est : « condamnation des dérives criminelles et mutualisation des appels à la justice ».

Après l’assassinat de Martinez Zogo, précédé entre autres par d’autres assassinats de journalistes restés non élucidés, par le décès d’un ministre en fonction entouré de rumeurs d’empoisonnement non encore démentis, notre soif de justice et de protection doit être fortement exprimée.

Cette réunion publique sera une tribune pour toutes les voix civiles et politiques de tous bords qui l’accepteront, à l’effet de faire chorus pour la justice et la paix. Le tout s’achèvera par un moment de prière et de recueillement. »