Cameroun-assassinat de Martinez Zogo : les évêques « interpellent vivement » les autorités

L’interpellation est contenue dans une déclaration signée du président de la Conférence épiscopale nationale Mgr Andrew Fuanya Nkea, en date du 28 janvier 2023.

L’assassinat du journaliste Martinez Zogo n’a pas fini de susciter l’indignation. Cette fois, c’est l’ensemble des évêques du Cameroun qui s’exprime. « C’est avec beaucoup de tristesse et de consternation que les évêques du Cameroun ont appris la mort tragique du journaliste Arsène Salomon Mbani Zogo, dit « Martinez », le dimanche 22 janvier 2023 », peut-on lire dans la déclaration.

Pour les prélats, « la violence n’a jamais rien construit. Elle ne peut semer que les graines de la violence et de la haine. C’est pourquoi tout doit être mis en œuvre afin de l’éradiquer pour privilégier plutôt le dialogue, le consensus, l’esprit du compromis, pour le bien commun et l’intérêt supérieur de la Nation », rappelle le collège des dirigeants de l’Eglise catholique romaine au Cameroun.

Ainsi, « les évêques condamnent fermement cet acte, inhumain et inacceptable qui vient une fois de plus décrire le climat délétère d’insécurité et de violence qui règne dans notre pays. Ils interpellent vivement les autorités compétentes à tout mettre en œuvre afin que la lumière soit faite sur cette affaire et que les coupables soient identifiés et traduits par devant les tribunaux de la République. L’Etat doit garantir et protéger la liberté d’expression, davantage dans un contexte où la situation politico-socio-économique ne permet pas le plein épanouissement de tous », s’indignent les évêques.