Cameroun-Assassinat Martinez Zogo : Carine Andela apporte son soutien à Bruno Bidjang

Dans une publication datée du 26 février 2023, Carine Andela a dit son admiration pour la loyauté de Bidjang vis-à-vis de son patron.

Le texte de la dame d’Asenia part d’un NB qui met en garde ceux qui viendront avec des commentaires négatifs sous sa publication. Après quoi elle a rappelé que la loyauté est de plus en plus rare et même mal perçue dans notre République.

« Mais je pense que j’ai le devoir de te soutenir en tant que personne, oui une personne, un jeune camerounais qui depuis le début de mon engagement pour la promotion des jeunes entrepreneurs locaux tu m’as toujours soutenu et tu as soutenu tous les entrepreneurs locaux que tu as croisé sur mon mur et dans mes événements », écrit Carine Andela.

« …Ce soutien à un jeune camerounais qui est brillant dans son exercice et qui sait que sans son patron il n’aurait jamais eu cette chance d’évoluer professionnellement, il serait resté dans un village sans travail ni accompagnement. Donc je ne te juge pas. Moi-même j’aurai bien voulu avoir une collaboratrice comme toi, loyale, serviable, dévouée et surtout fidèle à la vision. Ainsi tu as tout mon soutien en tant que compatriote ! », a-t-elle ajouté.

Une déclaration qui n’a pas laissé indifférent les internautes. D’ailleurs la mise en garde du NB susmentionné n’a pas servi à grande chose. Si quelques personnes lui ont donné raison, plusieurs internautes n’y sont pas allés du dos de la cuillère pour lui signifier la maladresse de cette sortie.

« Je me suis toujours interrogé sur comment on arrive à faire de cette dame la figure du brand made in cameroon si elle n’appartient pas au système et réseaux dont croît ce jeune homme, ce n’est pas possible autrement. Ses « analyses » comme ici sont creux, elle ne distingue pas loyauté compromission, personnalité, audace de dire non. Elle est l’incarnation du vide de pensée et de l’imposture tout comme ce jeune homme au parcours illisible qu’elle passe pour modèle. Il ne suffit pas d’avoir de la volonté, il faut disposer des aptitudes pour porter la promotion d’une marque nationale, c’est un art, ça demande un savoir-faire, la simple volonté ne suffit plus/Pas. Et ces talents on en compte partout dans le triangle national ou à l’extérieur. Stop imposture ! », a repondu Nna Alain.

« La loyauté est une qualité, indubitablement…. Mais des « Bruno Bidjang » dans ce pays ne doivent pas prospérer. Ce sont des contres modèles. Montrer aux jeunes qu’on peut atteindre la cime des cieux seulement en se couchant à plat ventre est à proscrire… Il faut travailler dur et justifier son ascension par son parcours. Néanmoins, je souhaite que la société lui donne une deuxième chance en espérant cette fois qu’il saura endiguer sa vanité et son avidité », a écrit une autre internaute. En moins de 24 heures, plus 550 commentaires ont meublé cette publication.