Cameroun-Assassinat Martinez Zogo : la théorie de l’épuration !

Les Camerounais qui observent l’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo évoquent de plus en plus la théorie de l’épuration ou du grand nettoyage.

Et dans cette théorie, il y a ceux qui souhaitent qu’on profite de cette affaire pour faire un nettoyage et d’autres qui sont plus affirmatifs et disent que le nettoyage est en train de se faire. Dans un cas comme dans l’autre, l’auteur de ce nettoyage ne devrait être que le Président Paul Biya, dont on célébrait il y a quelques jours encore le 90e anniversaire.

Quand on balaie c’est pour faire de la place, pour laisser la « Maison Cameroun» propre, comme Ahidjo son prédécesseur l’a laissé, Paul Biya serait-il en train de faire ses adieux avec cette affaire ? Compte tenu de l’implication des corps de sécurité détenant les secrets de la République et des forces de sécurité avec des armes redoutables, cette épuration ressemblera-t-elle aux opérations précédentes, telles que « épervier » ? C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de résistance de la part des victimes des arrestations.

Aucun des accusés n’a jusqu’ici bronché, au contraire, même en prison, leur soutien au président Paul Biya a été total, acceptant l’idée d’être ses « créatures ». Mais dans le cas présent où nous approchons de la fin, les nouveaux purifiés, eux aussi « créatures », auront-ils la docilité de leurs aînés? Surtout lorsqu’ils sont convaincus de savoir qui serait leur véritable purificateur ?

Au fond, dans cette guerre des clans, impliquant les forces de sécurité, nous courons le risque d’un éclatement de ces forces et donc d’un affrontement sanglant comme celui dont Martinez Zogo a été victime. Comme dans une partie d’échecs, celui qui a décidé de jouer ce coup, que ce soit Paul Biya ou quelqu’un d’autre, doit savoir que ce qui se joue est très dangereux pour l’existence même du Cameroun, du Cameroun de Paul Biya que certains camerounais appellent de tous leurs vœux.

Pour finir avec la théorie de l’épuration, quand on pense qu’une brigade de gendarmerie n’a pas pu ouvrir ses portes à un Camerounais en danger de mort, et qu’ironiquement c’est à cette gendarmerie qu’on a confié l’enquête sur l’assassinat de Martinez Zogo, on se demande jusqu’où doit aller le nettoyage. Celui à qui l’on confie le nettoyage aujourd’hui ne devrait-il pas être nettoyé à son tour ? Si on connaît Paul Biya comme un joueur de « songo » où l’on donne pour mieux » manger » après, Paul Biya en joueur d’échec, on attend de voir comment il va jouer ce coup qui pourrait bien être le coup de grâce qui met fin à la partie.

L’assassinat de Martinez Zogo et l’épuration en cours pour les uns ou souhaitée pour les autres n’étant rien d’autre que le système Biya devenu une bête qui dévore ses propres enfants. La question inquiétante aujourd’hui est de savoir si les « créatures » vont se laisser dévorer ?