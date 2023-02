Cameroun-Assassinat Martinez Zogo : sa compagne victime d’intimidations

La sécurité de la compagne de Martinez Zogo est en danger. Son véhicule a été endommagé, révèle Me Calvin Djob.

L’affaire Martinez Zogo connait de nouvelles révélations. Diane Zogo, la compagne du directeur d’Amplitude FM, récemment assassiné à Yaoundé, est menacée et intimidée. Son avocat, Me Calvin Djob, a déclaré en conférence de presse ce lundi 20 février que le véhicule de Diane Zogo avait été endommagé et qu’elle était suivie par des inconnus depuis quelques semaines.

Lors de son audition devant la commission mixte gendarmerie-police, Diane Zogo a partagé les avertissements qu’elle a reçus avant le drame, mais aussi sa situation actuelle. Son avocat a déclaré qu’il avait contacté les autorités pour leur demander des mesures de sécurité, mais jusqu’à présent sans réponse.

Le groupe d’avocats des ayants droit de Martinez Zogo dirigé par Me Calvin Djob n’a pas encore eu accès au dossier d’enquête. Les communes souhaitent que la procédure soit accélérée afin que la famille puisse faire son deuil. Me Calvin Djob en a profité pour appeler certains à cesser de discréditer le travail des détectives et du commissaire du gouvernement.

L’audition de Diane Zogo s’est déroulée au groupement territorial de la gendarmerie du Mfoundi, en présence du commissaire du gouvernement. La journée de ce lundi a également été marquée par l’interrogatoire approfondi du journaliste Xavier Messe. Ce dernier sera de nouveau auditionné ce mardi midi. L’enquête se poursuit pour clarifier les circonstances du meurtre de Martinez Zogo.