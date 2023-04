Cameroun-Assemblée nationale : création d’une commission pour trier les dossiers destinés au président

Cette instance coordonnée par le directeur du Cabinet de Cavaye Yeguie Djibril se compose de six personnalités internes à l’institution.

Désormais, une commission interne passera au crible tout le courrier avant de l’acheminer au président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril. Âgé de 83 ans, il tient son poste depuis plus de 30 ans. L’information est du directeur du cabinet du député président de Chambre. Boukar Abdourahim a porté la nouvelle à l’attention du personnel de ce Cabinet via une note. A la lecture de ce document, il ressort que la commission est mise sur pied pour « maîtriser le flux sans cesse croissant des dossiers » et mettre un terme à certaines « pratiques illégales et répréhensibles », explique le chef de Cabinet dans la note publiée sur Facebook.

Ces pratiques se résument à la présentation au président de l’Assemblée « d’une multitude de dossiers de natures diverses (demandes d’emploi, prestation de services, de promotion, etc.) ». Ces dossiers « sont présentés au très honorable président en dehors du circuit normal et ordinaire de transmission de documents ». La commission devra ainsi « réguler le flux des dossiers, juger de l’opportunité de leur transmission, s’assurer de l’exécution des prestations de services et de vérifier la régularité des actes administratifs soumis à la signature du PAN (président de l’Assemblée nationale (Ndlr) », précise la note.

La création de cette commission se fait après que l’opinion a décrié la présence sur les médias sociaux de plusieurs actes ou documents portant la signature du président de l’Assemblée. Certains de ces actes dénoncent ou sanctionnent des personnalités de l’institution dont il a charge. En plus, la guerre des réseaux au sein de l’administration a conduit à l’éviction de l’ancien secrétaire général Gaston Komba de son poste, le samedi 12 février 2022. Pour cause, une bataille d’attribution du marché de la police d’assurance du personnel de l’Assemblée, l’opposant au Cabinet du président.