Cameroun-Assemblée nationale : un creux dans la caisse de l’ordre de 2,7 milliards F CFA

D’après le vice-président de l’Assemblée nationale, Théophile Baoro, les documents comptables révèlent que plus de 2,7 milliards de FCFA manqueraient dans les caisses.

Mini scandale à l’Assemblée nationale du Cameroun. Son vice-président, Théophile Baoro, par ailleurs président du comité ad-hoc chargé de l’évaluation de la situation administrative et financière de la chambre basse demande au caissier de l’agence comptable de l’institution des éclaircissements sur « un creux de caisse de l’ordre de 2,7 milliards FCFA » constatés dans les caisses. Ce constat serait le résultat de l’exploitation des documents comptables que le caissier a mis à la disposition des questeurs.

« En exploitant les données du livre journal qui retrace tous les paiements en numéraires, les titres partiellement payés, les titres payés et non enregistrés et les bons pour, ils (les questeurs) ont obtenu un solde théorique de 948 millions FCFA au titre de l’exercice 2022 (…). Avec la même démarche, ils ont une fois de plus obtenu un solde théorique d’1,7 milliard de FCFA à la date du 31 mai 2023 », enfonce Théophile Baoro.

La lettre adressée au caissier de l’agence comptable de l’Assemblée nationale indique tout au moins la crise financière qui existe en ce moment dans cette chambre du parlement et aussi le fait que le comité Baoro mis en place en août dernier est à l’œuvre.

En effet, d’après certaines indiscrétions, c’est en juillet dernier que Kamssouloum Abba Kabir, député RDPC et questeur, adresse une lettre au président de l’Assemblée nationale sur la situation financière inquiétante de l’institution. L’Assemblée nationale aurait ainsi accumulé une vingtaine de milliards de dettes sur plusieurs exercices.

En réponse, le « très honorable » Cavaye Yéguié Djibril crée un comité ad-hoc chargé de l’évaluation de la situation administrative et financière de l’Assemblée nationale. Tous les questeurs de la Chambre en sont membres et c’est le président de l’Assemblée nationale qui le supervise. Le comité avait jusqu’au 30 septembre dernier pour rendre sa copie.