Cameroun : Atanga Nji engage les gouverneurs et préfets contre le désordre urbain

Le 14 juin dernier à Yaoundé, le ministre de l’Administration territoriale (Minat) a exprimé son courroux contre l’occupation anarchique de la voie publique, la présence des bacs à ordures ménagères sur les axes routiers de la ville, l’inorganisation de certaines associations des motos-taxis.

Ces instructions ont été données en marge de la conférence des gouverneurs qui s’est tenue le 14 juin 2021 à Yaoundé. Paul Atanga Nji a demandé que soit examinée la question du désordre urbain, commun à la quasi-totalité des villes du pays.

S’adressant aux gouverneurs de régions, le Minat dit : « vous devez instruire aux Préfets de veiller à ce que les bacs à ordures ménagères ne soient plus visibles dans les centres urbains et sur les axes dans nos villes. C’est une mauvaise image pour nous tous et pour ceux qui visitent notre pays. Il faut y mettre un terme. Les Préfets et les Sous-préfets doivent être sur le terrain régulièrement pour assurer la propreté de nos villes. Les Maires de villes et les Maires de communes doivent inscrire la propreté de la cité dans leurs agendas quotidien, hebdomadaire et mensuel ».

A propos de l’occupation anarchique de la voie publique, le patron de l’Administration territoriale regrette que le phénomène tende à se généraliser, maigre les efforts déployés par les municipalités.

Concernant l’activité des motos-taxis, il félicite les associations des motos-taxis de Douala, Garoua, Maroua et Bamenda qui ont procédé à l’identification de tous les conducteurs et propriétaires de motos taxis dans leurs villes. Mais il observe que dans certaines cités et villages, bon nombre de conducteurs de moto-taxis sont des vecteurs de l’insécurité et de la violence.

A quelques mois de la tenue de la CAN 2021, le ministre de l’Administration territoriale juge impératif de changer le visage de nos centres urbains.