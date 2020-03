Cameroun : Atanga Nji menace Equinoxe Tv et le quotidien Le Jour

Il reproche à ces médias d’avoir publié le rapport de Human Right Watch qui accuse l’armée du massacre de Ngarbuh. Il pointe également un doigt accusateur sur International Crisis Group, Ocha, Amnesty International et le Redhac, qui pour le gouvernement sont financés dans le but de ternir l’image de l’armée et du Cameroun. Voici l’intégralité de la charge du ministre de l’Administration territoriale ce jour à Yaoundé.

Mesdames et Messieurs des médias,

Dans le souci de promouvoir un développement de proximité conforme aux aspirations des populations camerounaises et de leur permettre de bénéficier de l’appui de nos partenaires, le Gouvernement, à travers le Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), accorde des autorisations aux ONG, aux Associations de la société civile et des droits de l’homme pour exercer légalement leurs activités. Ces structures ont des bureaux ou des représentants dans certaines Régions de notre pays.

De prime à bord, l’on pense que les ONG et les Associations sont des organismes de bienfaisance. Elles distribuent des denrées alimentaires aux personnes vulnérables par-ci, administrent des soins de santé aux personnes en détresse par-là.

Cependant, l’opinion est loin de s’imaginer que la plupart de ces ONG installées en Afrique et surtout celles exerçant dans les zones en conflit, ont des agendas cachés qui sont parfois de nature à porter gravement atteinte au bon fonctionnement des institutions des Etats.

C’est ainsi que l’attention du Ministre de l’Administration Territoriale a été attirée sur les dérapages et les manoeuvres obscures récurrents de certaines ONG et associations des droits de l’homme installées au Cameroun et à l’étranger.

Sous la conduite éclairée de S.E. Monsieur Paul BIYA, Président de la République, Chef de l’Etat, le Gouvernement réaffirme de manière constante que le Cameroun est un Etat souverain, libre, démocratique, stable, un et indivisible.

Le Chef de l’Etat, avec méthode et détermination, ne ménage aucun effort pour consolider la paix et l’unité nationale, et pour renforcer la coexistence pacifique et harmonieuse entre toutes les composantes sociologiques de notre pays.

Entre 1960 et 1982, date de l’accession à la Magistrature Suprême de S.E. Monsieur Paul BIYA, à peine cinq (05) ONG internationales, trois (03) ONG nationales et deux (02) Associations de la société civile exerçaient leurs activités au Cameroun.

A la faveur des lois sur les libertés publiques adoptées par l’Assemblée Nationale et promulguées par le Président de la République en 1990, le Cameroun compte aujourd’hui une quarantaine d’ONG internationales, de nombreuses ONG nationales et des Associations de la société civile et celles qui sont spécialisées dans la promotion des droits humains.

S.E. Monsieur Paul BIYA a donc ouvert largement le Cameroun au regard du monde. Le Gouvernement camerounais soutient les ONG et les Associations, nationales ou internationales, à condition qu’elles respectent le cadre légal tracé.

Mesdames et Messieurs des médias,

Avant de poursuivre mon exposé, permettez-moi de rappeler, le cadre légal qui encadre les activités des ONG, des Associations de la société civile et des droits de l’homme au Cameroun.

Selon les dispositions de l’article 4 de la loi N°90/53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association, je cite : « Les Associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité et à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégrité nationale et à la forme républicaine de l’Etat sont nulles et de nul effet ». Fin de citation.

S’agissant des ONG, elles sont régies par la loi N°99/014 du 22 décembre 1999. Les agréments des ONG comme ceux des associations sont accordés par le Ministre de l’Administration Territoriale qui est aussi chargé du suivi et de l’encadrement de ces structures.

En application des dispositions des articles 13 alinéa 2 de la loi N°90/53 du 19 décembre 1990 et 22 alinéa 2 de la loi N°99/014 du 22 décembre 1999, le Ministre de l’Administration Territoriale peut, par arrêté, dissoudre toute Association ou ONG qui s’écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’Etat.

Les dispositions légales prévoient également des amendes et des peines d’emprisonnement à l’encontre des responsables et des administrateurs des Associations ou des ONG qui s’écartent des dispositions légales.

Mesdames et Messieurs,

C’est avec regret et amertume que je constate que depuis trois ans que durent les troubles dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, plusieurs ONG et Associations de la société civile et des droits de l’Homme se sont totalement écartées des objectifs et des missions pour lesquels elles ont été agréées par le Ministre de l’Administration Territoriale.

Bien entendu, quelques ONG et Associations des droits de l’homme s’efforcent de mener leurs activités auprès de nos populations dans le respect des textes en vigueur. Elles sont à encourager.

Par contre, de nombreuses ONG aux ordres des ennemis de notre pays, véhiculent régulièrement des informations complètement fausses et erronées sur la gestion de la crise par le Gouvernement dans les Régions sus-citées. Bien plus, elles sont devenues des officines de fabrication de faux rapports dont le but est de ternir la noble image de nos forces de défense et de sécurité.

Le Ministre de l’Administration Territoriale est en mesure d’affirmer que ces ONG aux ordres ont reçu plus de 05 milliards de Fcfa des réseaux occultes à l’intérieur et à l’extérieur du Cameroun pour :

1. déstabiliser les institutions de la République ;

2. diffuser régulièrement dans certains médias à leur solde et dans les réseaux sociaux, des informations tronquées pour discréditer la gestion de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest par le Gouvernement ;

3. démontrer que le Cameroun ne serait pas en mesure de gérer les déplacés internes ;

4. prouver par tous les moyens que la crise dans les deux Régions s’enlise ;

5. montrer à travers de faux reportages que l’armée camerounaise poserait des actes contre les populations civiles. Cet état de choses est inacceptable.

Le Gouvernement condamne ce comportement irresponsable de certaines ONG qui, volontairement, masquent ou minimisent les nombreuses atrocités commises par les terroristes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Le Ministre de l’Administration Territoriale relève que les ONG « Human Rights Watch », « Amnesty International », « International Crisis Group », « OCHA », « REDHAC » et bien d’autres, sont engagées dans une démarche conspirationiste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité.

Depuis bientôt trois ans, les Camerounais sont témoins des actions civilo-militaires dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que mènent nos vaillants éléments des forces de défense et de sécurité. Ils ont vu les forces de défense et de sécurité soigner les personnes victimes des actes barbares des terroristes ; ils ont vu les forces de défense et de sécurité en train de distribuer des denrées alimentaires aux personnes en détresse ; ils ont regardé les forces de défense et de sécurité ramasser des tonnes d’ordures ménagères dans les villes des deux Régions où la société Hysacam chargée du ramassage de ces déchets n’arrive plus à travailler à cause des attaques répétées de ses installations et de son personnel par les terroristes.

Les Camerounais ont salué l’engagement des militaires et des gendarmes à dispenser des cours dans les écoles et les lycées de certaines localités où les enseignants ont été décapités par les terroristes. Etonnamment, les ONG qui sont aussi au courant de toutes ces actions humanitaires de nos forces de défense et de

sécurité n’en font jamais cas publiquement et ne les mentionnent jamais ou très peu dans leurs rapports à charge.

Mesdames et Messieurs des médias,

A chaque fois que le Cameroun a été injustement indexé par des ONG aux ordres, le Gouvernement a toujours réagi pour rétablir la vérité, soit à travers le Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, et le cas échéant, le Ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense sur des questions relevant de sa compétence.

A son niveau, le Ministre de l’Administration Territoriale a reçu plusieurs chefs de mission diplomatique et des responsables d’ONG internationales à qui il a pris la peine de remettre les rapports sur les actions menées par le Gouvernement pour résoudre la crise dans les deux Régions.

J’ai personnellement remis à Monsieur Philippe Bolopion, haut cadre de « Human Rights Watch », un rapport retraçant les atrocités des terroristes dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Ce rapport, à l’époque, contenait les détails ci-après :

– Plus de 300 soldats tués par les terroristes ;

– Plus de 280 jeunes filles de moins de 14 ans violées par les terroristes dans les écoles ;

– Des enseignants décapités parce qu’ils dispensaient les cours alors que les terroristes prônaient le boycott des écoles ;

– Des écoles, des habitations et des hôpitaux et autres édifices publics incendiés par les terroristes ;

– Des bus de transport inter-urbain calcinés par les terroristes après avoir dépouillé les passagers de leurs biens ;

– Des militants du RDPC, parti au pouvoir, brûlés vifs par les terroristes après avoir assisté à un meeting politique, etc.

Je constate tout simplement que « Human Rights Watch » a jeté ces informations dans la poubelle parce qu’elles ne répondaient pas aux attentes de ses patrons.

Le Ministère de la Défense a récemment produit un rapport détaillé avec des faits avérés et des vraies images des atrocités commises par les terroristes. Il faut avoir beaucoup de courage pour regarder le documentaire produit par la Cellule de Communication du MINDEF qui, en réalité, est une claire illustration des atrocités commises depuis trois ans par les hors-la-loi dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Evidemment, les ONG aux ordres préfèrent regarder ailleurs.

Je voudrais vous annoncer solennellement que le complot contre le Cameroun, entretenu par certaines ONG aux ordres est aujourd’hui éventré.

Je leur demande de changer leur démarche partisane et conspirationiste contre le Cameroun avant qu’il ne soit trop tard. Sur le plan humanitaire, le MINAT à travers le Plan d’Assistance Humanitaire d’Urgence décidé par le Chef de l’Etat, a porté secours à plus de 170 000 déplacés internes dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à ceux résidant dans d’autres Régions (Ouest, Centre, Littoral).

Certains déplacés internes sont déjà rentrés dans leurs localités respectives grâce à la réussite de la mission de sécurisation des deux Régions prescrite par le Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées, à nos forces de défense et de sécurité qui font un travail louable et apprécié par les populations locales.

Certaines ONG disent que la crise dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a déjà fait plus de 10 000 morts. C’est ridicule ! Qui leur a donné ces chiffres exagérés ? D’où tiennent-elles ces informations dénuées de tout fondement ?

Je voudrais rappeler que la diffusion de fausses nouvelles est une infraction réprimée par le Code pénal camerounais. Nous avons beaucoup couvert les dérapages de certaines ONG depuis trois ans.

Il a été découvert dans les convois humanitaires de certaines ONG, des armes et des munitions, des téléphones portables, des téléphones satellitaires Thuraya et des jumelles destinés aux terroristes.

Le Gouvernement détient des preuves irréfutables de connivence entre certaines ONG et des terroristes dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Le responsable de OCHA qui a publié le faux rapport indexant l’armée camerounaise a été reçu par les autorités administratives de la Région du Nord-Ouest. Il a avoué avoir reçu de sa hiérarchie instruction de fabriquer ce rapport pour ternir l’image de l’Armée camerounaise.

Il nous est revenu que ce responsable de OCHA est parti précipitamment du Cameroun. S’il n’a rien à se reprocher pourquoi s’est-il empressé de quitter le Cameroun ?

Il est clair que les ONG aux ordres sont dans un vaste complot contre le Cameroun et ont pour cela reçu des fonds importants. Ce complot, je le répète, est aujourd’hui éventré. La démarche conspirationiste de certaines ONG contre le peuple camerounais doit s’arrêter.

Je voudrais également rappeler aux responsables des ONG et des Associations de la société civile et des droits de l’Homme qu’ils ont l’obligation de déposer au Ministère de l’Administration Territoriale qui assure leur tutelle, le rapport annuel de leurs activités. C’est une obligation légale.

Dans leurs rapports annuels, ils ont l’obligation de détailler au franc près les fonds reçu chaque année, l’identité de leurs financiers ou donateurs et l’utilisation de ces fonds au Cameroun.

Nous devons aussi connaître les bénéficiaires de leurs actions qui ne sauraient être des terroristes qui perturbent la vie de nos courageuses populations.

Le Chef de l’Etat, dans sa grande magnanimité, a invité tous les terroristes encore en brousse à déposer les armes et à rejoindre les Centres DDR. Le Chef de l’Etat, Père de la Nation, a précisé que c’est une porte de sortie honorable pour ceux de nos enfants qui ont été manipulés par des imposteurs et des aventuriers pour prendre des armes contre la patrie.

Plus de 300 terroristes arrêtés pour des faits avérés ont été libérés par le Chef de l’Etat. C’est un grand geste d’apaisement.

Beaucoup d’anciens combattants qui ont déposé les armes sont dans ces Centres. Ils ne sont pas en prison car le Cameroun a le sens de l’honneur et la parole du Chef de l’Etat est respectée à la lettre par ses collaborateurs. Au lieu que les ONG continuent de soutenir les terroristes ou de leur porter divers secours, il vaut mieux leur demander de quitter la brousse et de revenir dans la République. L’offre de paix du Chef de l’Etat reste toujours d’actualité.

Depuis deux ans, le MINAT n’a reçu aucun rapport annuel des ONG, y compris celles du Système des Nations Unies. Avant de faire des déclarations à la presse, les ONG ont d’abord l’obligation de transmettre annuellement leurs rapports d’activités au MINAT.

Il est tout aussi important de noter que les informations portées à la connaissance de l’opinion par le Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense et les rapports du MINAT sur la situation humanitaire, doivent figurer en bonne place dans les différents rapports d’activités des ONG exerçant au Cameroun.

C’est la meilleure façon de donner la bonne information à leurs pays respectifs, à leurs supérieurs ainsi qu’à l’opinion internationale.

Les ONG nous opposent souvent l’argument de la neutralité dans l’exercice de leurs activités ; je dis d’accord. Mais à travers

les rapports tronqués de certaines ONG sur le Cameroun, il est loisible de constater que cette neutralité n’est qu’un leurre.

Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les médias à cesser d’être des relais des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusés par les ONG aux ordres.

Equinoxe TV, STV et Radio Balafon, le Journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés.

Pour me faire bien comprendre, je vais employer cette métaphore bien connue : « Celui qui vend les oeufs ne doit jamais chercher la bagarre ».

Le Cameroun n’a pas besoin d’une radio de mille collines. Les médias n’ont pas pour vocation de jeter de l’huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et le receleur sont tous condamnables. A bon entendeur salut !

Avant de relayer une information, il faut tenir compte de sa véracité. Mais lorsqu’un média reçoit des fonds d’une ONG aux ordres, il est obligé de diffuser des affabulations dont l’objectif est de discréditer l’action gouvernementale.

Après le double scrutin du 09 février 2020, certaines ONG, sans apporter la moindre preuve, ont affirmé sur les télévisions et les radios privées que les élections au Cameroun sont une farce, une mascarade car le parti au pouvoir a verrouillé le processus pour tout rafler à l’Assemblée Nationale et dans les municipalités.

Ces ONG sont loin de la vérité car toute personne de bonne foi reconnaît que le double scrutin du 09 février 2020 a été libre, crédible et transparent.

Une ONG a même dit que le Gouvernement camerounais pratique une démocratie d’exclusion. Elle soutenait que le Gouvernement avait tout fait pour écarter certains acteurs majeurs du jeu politique national. Pour mémoire, plusieurs militants du RDPC avaient souhaité la tenue des élections des conseillers régionaux avec l’ancienne carte politique.

En effet, avec 305 communes issues des élections municipales de 2013, le RDPC était quasiment assuré de rafler la mise si les élections des conseillers régionaux étaient organisées en 2019.

Mais pour prouver que le Cameroun n’est pas dans la logique de ce que certaines ONG qualifient de démocratie d’exclusion, le Président de la République, Seul Juge de l’opportunité a opté pour l’organisation de nouvelles élections législatives et municipales avant l’élection des conseillers régionaux. Ceci dans le souci de donner la chance aux nouveaux venus dans l’arène politique de s’exprimer.

Après le double scrutin du 09 février 2020, on a vu émerger de nouveaux visages politiques qui seront présents à l’Assemblée Nationale et dans les municipalités : Cabral Libii, Paul Eric Kingué, Pierre Kwemo, Serge Espoir Matomba, Pasteur Afanwi, etc.

Paradoxalement, celui pour qui les chancelleries occidentales faisaient des démarches pour obtenir la libération et celle des membres de son état-major, a décidé tout seul d’être non-partant dans le processus électoral.

A qui la faute ? Il n’y a donc pas de démocratie d’exclusion au Cameroun mais des leaders de « petits partis politiques », pour paraphraser le Chef de l’Etat, qui s’auto-excluent du processus électoral.

Mesdames et Messieurs des médias,

Dans la nuit de samedi 07 au dimanche 08 mars 2020, des terroristes ont attaqué le poste de Police et la Brigade de Gendarmerie du chef-lieu de l’arrondissement de Galim, département des Bamboutos, Région de l’Ouest. Deux (02) Policiers, deux (02) femmes Gendarmes et quatre (04) civils ont été froidement abattus.

Pendant le défilé du 8 mars à Bamenda, des terroristes ont planifié et exécuté un attentat pour tuer des femmes. Au cours de cet attentat, sept (07) braves éléments de nos Forces de défense et de sécurité qui assuraient la sécurité des défilants ont été grièvement blessés et un (01) est décédé.

Ces attentats ont été revendiqués par deux terroristes bien connus (Ayaba Cho et Tapang Ivo), qui se promènent et vivent dans une immunité totale à l’étranger et de surcroît dans certains pays amis.

Les ONG aux ordres ont reçu les images horribles de l’exécution de la gardienne de prison Madame Florence Ayafor par les terroristes dans son village après un enterrement.

Elle a été décapitée et dépiécée par ces barbares d’une autre époque. Evidemment, les ONG aux ordres et les soi-disant

associations des droits de l’Homme n’ont exprimé aucun signe de compassion encore moins de condamnation.

Où est la condamnation d’OCHA ? Où est la condamnation de Human Rights Watch (HRW) ? Où est la condamnation d’Amnesty International ? Où est la condamnation d’International Crisis Group (ICG) ? Où est la condamnation du Redhac ? Où est cette Communauté Internationale donneuse de leçons et à mémoire très sélective ? Quelle est cette attitude à géométrie variable ?

Ce silence coupable des ONG aux ordres face à toutes ces atrocités contre nos vaillantes Forces de défense et de sécurité et contre les populations civiles, est une preuve irréfutable de la caution qu’elles accordent aux terroristes. Les responsables de ces ONG aux ordres, même à la retraite n’échapperont pas à la justice divine et porteront à jamais sur leurs consciences les éléments de nos Forces de défense et de sécurité froidement abattus, ces jeunes filles de 15 à 16 ans violées, torturées et tuées par les terroristes, ainsi que toutes celles et tous ceux qui sont handicapés à vie du fait des atrocités de ces criminels de guerre dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Ces actes barbares pour lesquelles certaines ONG, ont été payées pour se taire ou à la limite tout minimiser, resteront à jamais graver dans la mémoire collective.

En terminant mon propos, je les invite tous à être des ONG et des Associations responsables, objectives, impartiales et non des organisations subjectives et aux ordres.

Je note que tous les rapports sur nos activités remis à la Coordinatrice du Système des Nations Unies au Cameroun, n’ont

jamais été publiés. Bien au contraire, nos données sont contestées et les chiffres erronés publiés par les ONG aux ordres font le tour du monde. Il faut changer cette façon de faire.

J’ose croire que ma déclaration de de jour constitue un nouveau départ et que chacun va travailler désormais dans le strict respect des objectifs déclarés et non avec des agendas cachés qui sont voués à l’échec.

Je donne à chaque responsable d’ONG 60 jours pour déposer dans mes services, notamment à la Direction des Affaires Politiques, les rapports d’activités des exercices 2017 – 2018 et 2018 – 2019.

Je vous remercie de votre aimable attention.

ATANGA NJI Paul

Ministre de l’Administration Territoriale