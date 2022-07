Cameroun : au moins 15 500 PME ont été créées en 2021

L’annuaire statistique sur les PMEESA a été présenté le 30 juin 2022 à Yaoundé.

Selon le ministère des PME, « les informations statistiques sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME), les Organisations de l’Economie sociale (OES) et les Unités de Production Artisanale (UPA) sont indispensables à la prise de décision dans le cadre d’élaboration des politiques publiques et permettent de mieux accompagner les acteurs du secteur privé pour qu’ils jouent efficacement leur rôle de catalyseur de la transformation structurelle de notre Economie ».

En effet, cet annuaire a souligné que, conformément aux derniers recensements, la croissance est de l’ordre de 324 899 petites entreprises créées en 2021, à cela il faut ajouter 649 grandes entreprises avec une forte prédominance des établissements qui représentent environ 80% qu’il conviendrait d’accompagner pour favoriser l’émergence.

Au détail, il s’agit de 324 250 petites et moyennes entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, et 649 grandes entreprises. Ce chiffre a connu une augmentation par rapport à l’année d’avant, où l’on avait 289 428 entreprises.

En 2021, l’on a enregistré dans les centres de formalité de création d’entreprises 15 591 PME créées sur l’étendue du territoire, soit une croissance de 45,96%.

Toutefois, dans le secteur des organisations de l’Economie Sociale (OES), à l’exception des régions de l’Extrême Nord et du Sud-Ouest dont les résultats ne sont pas encore disponibles, l’on enregistre 2 052 entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, soit une baisse de 34,93% par rapport à 2020.

Le secteur de l’agriculture occupe une place de choix avec 30,36% tandis que celui de la microfinance, situé au bas de l’échelle, représente les 3,17%. S’agissant des unités de production artisanales en 2021, les artisans enregistrés dans les bureaux communaux s’élèvent à 6 132 contre 7 482 en 2020, marquant une régression de 18,04%.

Les régions de l’Extrême-Nord (25,54%) et du Littoral (23,09%) sont en tête et celles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont au bas de l’échelle (1,86% et 2,69% respectivement) pour ce qui concerne l’artisanat.