Cameroun : au moins 20 morts dans une attaque

Le drame fait suite à une incursion attribuée aux séparatistes anglophones dans le village Egbekaw.

La région du Sud-Ouest Cameroun a été le théâtre d’une attaque meurtrière dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre 2023. Les séparatistes anglophones ont fait irruption dans le village Egbekaw. Le bilan provisoire et non officiel fait état de 23 morts, ses civils, sont les femmes et des enfants. Aussi, plusieurs habitations ont été incendiées ou saccagées.

Plusieurs sources administratives et sécuritaires ont confirmé l’attaque.cependant, certaines déclarent sous anonymat un bilan inférieur à 23 morts. D’autres s’abstiennent de « donner un bilan dans la précipitation ».

Le drame est survenu alors le pays célèbre les 41 ans de gouvernance du président Paul Biya.