Cameroun : augmentation du tissu des entreprises en 2016 (rapport)

Le tissu des entreprises a connu une forte dynamique dĂ©mographique au Cameroun en 2016, avec un effectif en augmentation de +123% par rapport Ă 2009, selon les rĂ©sultats du 2ème recensement gĂ©nĂ©ral des entreprises (RGE-2) que vient de publier l’Institut national de la statistique (INS).Avec 84,2% d’unitĂ©s Ă©conomiques recensĂ©es opĂ©rant principalement dans le commerce, le secteur tertiaire confirme sa très forte reprĂ©sentativitĂ© suivi du secondaire (15,6%), qui se caractĂ©rise par la prĂ©pondĂ©rance des très petites entreprises (TPE) et petites entreprises (PE) exerçant essentiellement dans l’agroalimentaire et l’industrie de la confection.

Selon l’INS, Douala et YaoundĂ©, les mĂ©tropoles Ă©conomique et politique du pays, concentrent Ă elles seules près de 60% des entreprises, 61,6% des emplois permanents et 76,4% du chiffre d’affaires, dont le total rĂ©alisĂ© par l’ensemble des unitĂ©s Ă©conomiques recensĂ©es se situe Ă 13.347 milliards FCFA en 2015, en hausse de +30,5% par rapport celui de 2008.

Le RGE-2 fait Ă©tat d’un secteur primaire formel très peu dĂ©veloppĂ©, avec 0,2% d’unitĂ©s Ă©conomiques se caractĂ©risant par leur jeunesse avec une majoritĂ© des entreprises ayant moins de 6 ans d’exploitation, dont 13,5% environ n’ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©es qu’en 2016.

Pendant la pĂ©riode Ă©tudiĂ©e, les entreprises totalisaient 635.969 emplois permanents auxquels s’ajoutent 262.000 agents du secteur public, pour un total des emplois permanents relativement faible au regard d’une population active estimĂ©e en 2016 Ă plus de 10 millions d’individus.

L’INS note ainsi une incapacitĂ© du secteur moderne Ă secrĂ©ter de nombreux emplois permanents, l’extraordinaire expansion du secteur informel et des micro-entreprises, portĂ©e par des jeunes, d’une part, espĂ©rant ĂŞtre recrutĂ©s dans le secteur moderne qui offre de meilleures conditions de travail, et, d’autre part, espĂ©rant profiter des incitations offertes par le gouvernement pour migrer vers le secteur formel.

S’agissant de la typologie des obstacles auxquels font face les opĂ©rateurs Ă©conomiques, l’INS note qu’elle s’est modifiĂ©e en 2016, les prĂ©occupations d’ordre fiscal restant importantes (54%), mais en recul par rapport Ă 2009 (59%).

En revanche, les chefs d’entreprise, bien que notant un recul relatif de la corruption, considèrent dĂ©sormais comme obstacles majeurs les formalitĂ©s administratives/tracasseries avec les agents de la mairie et communautĂ© urbaine, ainsi que les problèmes de dĂ©bouchĂ©s.

Le RGE-2, comme pour confirmer les rĂ©sultats du RGE-1 rĂ©alisĂ© en 2009, a Ă©galement fait Ă©tat d’un faible taux de pĂ©nĂ©tration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les entreprises, ainsi que leur peu d’intĂ©rĂŞt Ă la protection de l’environnement.