Cameroun : Ayah Paul démissionne de la présidence de son parti

L’ancien magistrat Paul Ayah a annoncé ce lundi, sa démission à la présidence du Parti d’action populaire (Pap).

Ayah Paul ne conduira plus le Pap. Il ne saurait poursuivre son engagement politique avec « conscience » dans un contexte marqué au Cameroun par la « destruction gratuite, impitoyable et systématique de la vie humaine et de la propriété, a-t-il fait savoir lundi sur page Facebook.

« En conséquence, j’ai quitté le poste de président national du Parti d’action populaire – pap – avec effet à partir de ce jour, lundi, 04 mars 2019, à midi heure locale« , écrit-il.

la démission d’Ayah Paul survient une semaine après que son parti ait décidé de boycotter toutes les élections à venir si la crise anglophone n’était pas résolue. Le Pap réclamait également la libération de tous les militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) et la révision du Code électoral.