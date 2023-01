Cameroun-Bakassi : le Nigeria ne conteste pas la décision de la CIJ

Les autorités nigérianes viennent de saisir la Cour internationale de justice. Elles contestent une partie du tracé de la frontière qui sépare leur territoire à celui du Cameroun.

Le Nigeria ne remet pas en cause la décision rendue à la Haye en 2002. L’application de cette décision à propos de la délimitation de la frontière Cameroun-Nigéria enregistre tout de même une contestation de la part du Nigeria. Les autorités d’Abuja ne sont pas d’accord sur une partie du tracé de la frontière. En effet, selon la partie nigériane qui a saisi la cour de la Haye qui siège aux Pays Bas, le problème se situe au niveau de la localité des monts Rhumsiki dans la région de l’Extrême-Nord.

Cette contestation a pour objet la borne 8 qui, comme les autres, marque la délimitation de la frontière. Abuja soutient que les coordonnées de cette borne sont erronées. «Nous avons toujours soutenu qu’il avait une erreur dans les coordonnées de ce point. Et nous avons demandé à nos homologues, nos frères camerounais, de nous aider à comprendre comme dans de précédents cas où il y avait des erreurs dans les coordonnées données par la CIJ », a expliqué le directeur général de la Commission nationale des frontières du Nigeria aux médias locaux, Adamu Adaji.

Si a priori le Nigeria sollicite des éclairages et des corrections sur ce point de désaccord, du côté du Cameroun, il y a une certaine crainte que les débats aillent plus loin. En octobre 2002, la décision marquant la fin du conflit qui a éclaté en 1992 et qui a fait des morts entre 1994 et 1996, n’arrange pas tous les Nigerians. Certains continuent de penser que la presqu’île de Bakassi, riche en pétrole et en gaz devait appartenir au Nigeria. Or, après la décision de la CIJ, la majorité des bornes a été placée en dépit de quelques points de désaccord à régler.