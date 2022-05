Cameroun-Bamenda : Feicom et Onu-Habitat signent un accord en faveur du changement climatique

Il s’agit de la mise en œuvre du Projet de résilience au changement climatique du quartier Sisia, à Bamenda 3e.

Cette entente a eu lieu en marge de la 9ème édition du Sommet Africités qui s’est tenue du 17 au 21 mai 2022 sous le thème : « le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine ».

La signature de cet accord concerne la mise en œuvre du projet de résilience au changement climatique du quartier Sisia, à Bamenda 3e.

Précisément, il s’agit dans le cadre de ce projet de « rendre la ville de Bamenda en général et l’organisation des communautés du quartier Sisia en particulier, inclusives, sûres, résilientes et durables en améliorant notamment la gestion des déchets, la sécurisation des zones de captage d’eau, l’extension des réseaux d’eau sous conduits et leur assainissement qui contribueront à une meilleure qualité de vie pour les populations les plus vulnérables de Sisia et à l’élaboration d’une stratégie pour la résilience urbaine et le développement d’une politique urbaine nationale», indique le Feicom.

Pour mémoire, Africités est une conférence panafricaine organisée par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-A) qui réunit les dirigeants des villes et des gouvernements locaux ainsi que leurs associations pour faire progresser la décentralisation et la gouvernance locale afin d’améliorer le niveau de vie des citoyens.