Cameroun – Banque mondiale : un prêt de 414,5 milliards de F CFA, destiné au financement des projets

Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale a entamé une visite de quatre jours au Cameroun. Pendant son séjour, il rencontra des membres du gouvernement, des partenaires de développement et signera une importante convention de prêt.

D’après le communiqué de la Banque mondiale publié à cet effet : « cette visite fait suite au Sommet extraordinaire des chefs d’Etats de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale et vise à réaffirmer l’engagement de la Banque mondiale dans la zone afin d’accompagner les gouvernements à mettre en œuvre les réformes et les investissements nécessaires pour une reprise verte, résiliente et inclusive ».

Depuis hier 13 septembre, le Cameroun accueille donc Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque Mondiale, qui est de nationalité mauritanienne. Pendant son séjour, il prévoit une série de séances de travail avec les membres du gouvernement, les partenaires de développement, des représentants d’organisations de la société civile, le personnel médical du Centre international de vaccination, entre autres.

De sa position, le vice-président de l’institution de Brettons Woods coordonne les relations de la Banque mondiale auprès de 22 pays et gère un portefeuille de projets, d’assistance technique et de ressources financières de plus 40 milliards de dollars.

Le financement du projet de l’appui au développement de l’enseignement secondaire, du projet l’interconnexion à Yaoundé des réseaux électriques du Cameroun au Tchad, du projet d’aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée de la Bénoué, du projet régional sur l’autonomisation de la femme et le dividende démographique volet Cameroun, étaient au menu de la rencontre d’hier lundi 13 septembre, entre Ousmane Diagana et le ministre camerounais de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey.

Pendant son séjour, il sera procédé surtout à la revue du portefeuille de coopération Cameroun – Banque mondiale et à la signature de quatre conventions de prêt concessionnel d’un montant global d’environ 414,5 milliards de FCFA destiné au financement des projets susmentionnés.