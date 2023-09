Cameroun : baptême des élèves-officiers de la 39è promotion de l’Emia

La cérémonie de baptême s’est déroulée ce 15 septembre 2023 à la cour d’honneur du quartier général à Yaoundé.

La 39è promotion des élèves-officiers a reçu son nom de baptême ce jour du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Beti Assomo a présidé ce jour au quartier général, la cérémonie de baptême de cette promotion en présence du chef d’Etat major des Forces armées René Claude Meka. Le commandant de l’Emia, le colonel Roger Nang Zengue, a assuré le commandement des troupes. Le nom donné à cette vague de futurs officiers de l’armée est « Unité et patriotisme ».

En première année de formation militaire à l’Ecole militaire interarmées à Yaoundé, la promotion compte en son sein 21 apprenants originaires d’autre pays d’Afrique. Ils sont 10 provenant de la République centrafricaine, quatre venant de la Cote d’Ivoire, trois du Mali, deux de la Guinée Conakry et deux de la République du Congo.

En plus de l’exécution de l’hymne national, de la revue des troupes, de l’attribution du nom de baptême, un défilé militaire a marqué la fin de la cérémonie. La 39è promotion de l’Emia comporte abrite 295 élèves-officiers repartis en quatre troncs. Le tronc A compte un effectif de 145 élèves-officiers, le tronc B, 41 élèves-officiers ; le tronc C, 75 élèves-officiers et le tronc D, 34 élèves-officiers.