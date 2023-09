Cameroun-barrage de Nachtigal : deux salariés disparus sur le chantier, le point de NHPC

Dans une communication en date du 06 septembre 2023, Nachtigal Hydro Power Company (NHPC) fait un bref récit de la disparition des deux personnes ainsi que des dispositions prises.

Deux salariés de la Camerounaise de construction du barrage de Nachtigal (CNN), sous-traitant de NHPC, en charge du géni civil dans le projet de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal sont portés disparus sur le fleuve Sanaga. Leur disparition fait suite au chavirement d’un bateau appartenant à la CNN le 30 août 2023 aux alentours de 11h50. Ils sont parmi les cinq occupants de l’embarcation au moment où elle a chaviré. Les trois autres ont été sauvés dans les heures suivant l’accident et se portent bien, rassure NHPC.

Cependant, depuis le 30 août dernier, soit une semaine après, les recherches se poursuivent pour retrouver les eux autres employés occupant le bateau. Selon l’entreprise, d’importants moyens humains et matériels ont été dégagés par NHPC, CNN, les populations riveraines, les sapeurs-pompiers, les forces de Défense et de Sécurité, et en étroite collaboration avec les autorités administratives. Les recherches qui se poursuivent se heurtent à la difficulté relative à la configuration du site, lequel est « constitué de nombreux ilots au milieu de rapides ».

NHPC dit apporter tout son soutien aux familles et aux proches des salariés disparus ainsi qu’à tous les salariés de CNN.

Par ailleurs, suite à cet accident, une conférence de presse est prévue ce jeudi 07 septembre à l’hôtel Heaven à Yaoundé. Au cours de cette rencontre avec la presse, la famille de l’ingénieur Victor Mpacko disparu dans l’accident entend dénoncer le silence de CNN et éclaircir l’opacité qui entoure cette disparition. Est signalée lors de cet échange, la présence de la famille du stagiaire de l’ingénieur qui a aussi disparu.

Créée en 2016, NHPC, société de droit camerounais, a pour mission la conception, le financement, la construction et l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal. Ses actionnaires sont EDF (40%), IFC (20%), la République du Cameroun (15%), Africa (15%) et STOA (10%).