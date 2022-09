Cameroun : Bertoua 1er, commune la plus propre de l’Est

Cette commune d’arrondissement a été classée première au terme d’une évaluation devant le jury. Le résultat du concours ville propre de la région de l’Est est connu depuis mercredi 7 septembre à Bertoua.

En matière d’hygiène, salubrité et embellissement des villes camerounaises, Bertoua 1er est vainqueur dans la région de l’Est. C’est la commune la plus propre de la région. Cette commune d’arrondissement de la ville de Bertoua vient de remporter la compétition qui l’opposait aux autres communes d’arrondissement de l’Est. Les jurés ont procédé à la publication des résultats après l’évaluation des candidatures sur la base des critères prédéfinis par le ministère de l’Habitat et du Développement urbain.

La composition du jury a tenu compte des administrations en charge des collectivités territoriales et du développement urbain. Ses membres sont ainsi entre autre le gouverneur de la région représenté par le secrétaire général de ses services, Théophile Nguia Beina ; le délégué régional de l’habitat et du développement urbain et le délégué régional de la décentralisation et du développement local à l’Est.

Le classement a été rendu public mercredi 7 septembre 2022 dans les services du gouverneur de la région. Elle succède à elle-même, puisque lors de l’édition antérieure, la même commune a remporté la compétition dans la région. Au niveau national, Bertoua 1er a occupé le 8è rang au classement général. A la suite de cette autre victoire, la commune va poursuivre la compétition au niveau national le 3 octobre 2022.

Ce concours dit « villes propres » s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale d’hygiène, de salubrité et d’embellissement des villes camerounaises. La compétition vise à mobiliser les acteurs pour des opérations d’entretien des espaces urbains et du cadre de vie des populations locales.