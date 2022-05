Cameroun: Beti Assomo reçoit la secrétaire de la commission de la défense du sénat français

Hélène Conway Mauret dans le cadre de sa tournée régionale en Afrique, a été reçue en audience vendredi dernier par le ministre délégué chargé de la défense.

Sur la table des discussions, la coopération militaire entre la France et le Cameroun. Pendant près de deux heures, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Beti Assomo, et la sénatrice de la commission de la défense du Sénat français et par ailleurs sénatrice des français de l’étranger se sont penchés sur l’avenir des relations entre les deux pays.

Mais également le rôle que le Cameroun comme d’autres pays africains peuvent jouer dans le socle des nations.

Bien qu’Hélène Conway-Mouret n’a pas longuement renseigné sur les échanges, elle est néamoins revenue sur quelques éléments au sortir de l’audience, <<le ministre a dressé à la fois le tableau sécuritaire qui intéresse à la fois le Cameroun et la France. Nous avons parlé des questions sécuritaires dans la région et au-delà, puisque nous avons abordé la guerre en Ukraine, puis le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place et le rôle que l’Europe et l’Afrique vont y jouer.>>

Une entrevue avec Hélène Conway-Mauret, à laquelle l’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou et l’attaché de défense auprès de l’ambassade français, Thierry Chipot ont également pris part.