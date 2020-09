Cameroun : bientôt un passeport biométrique en 48h

C’est ce que se propose de faire le gouvernement à travers un accord qui vient d’être signé entre la Police nationale et un consortium allemand.

Le patron de INCM AUGENTIC est formel et confiant : il sera désormais possible de produire des passeports biométriques ultrasécurisés en 48h au Cameroun. « La technologique qu’on va déployer c’est la technologie la plus avancée au monde. Le système derrière, c’est-à-dire le système d’enrôlement, mais aussi le passeport en lui-même qui va comporter une page en polycarbonate ultrasécurisé. Il sera personnalisé à l’intérieur de notre centre sous quelques heures puis préparé pour l’expédition. Et donc on peut rassurer le citoyen camerounais d’avoir son passeport 48h après demande », explique Labinot Carreti, PDG de INCM AUGENTIC, le partenaire technique allemand dans la réalisation de ce projet.

La signature de l’accord de production de passeports biométriques camerounais écurisé en 48h a été signée ce 17 septembre 2020 entre le Délégué général à la sureté nationale, patron de la Police nationale et le Pdg du consortium INCM AUGENTIC. Ceci en présence de l’ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne au Cameroun.

Labinot Carreti ajoute que la production de ce document « se fera dans des centres ultra moderne, et il n’y aura même pas de payement en cash. Tout sera payé via des transactions en lignes ».

La production va passer de l’impression au jet d’encre à une impression au laser. Des centres seront construits à Douala et à Yaoundé.

Se faire délivrer un passeport au Cameroun c’est la croix et la bannière. Le document peut mettre six mois à être délivré et le processus fait souvent l’objet de corruption.