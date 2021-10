Cameroun : bilan de dix ans de lutte contre les inégalités basées sur le genre

Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), Marie Thérèse Abena a procédé le 07 octobre au lancement officiel du processus d’actualisation, du document de politique nationale genre.

Elaboré en 2010, ce document d’orientation du gouvernement en matière de lutte contre les inégalités de toutes sortes entre les hommes et les femmes, est arrivé à échéance. « Rendus en 2021, beaucoup de textes, ont été signés et des décisions importantes ont été prises au niveau national et international », a déclaré le Minproff.

Des acquis dégagés par Marie Thérèse Abena, il ressort la création des centres de promotion de la femme et de la famille, des unités polyvalentes de transformation des produits agricoles et des maisons digitales permettant aux cibles d’accéder aux opportunités économique via les technologies de l’information et de la communication.

A ceux-ci, s’ajoutent d’importants programmes et projets facilitant la formation, l’encadrement ; l’autonomisation économique et insertion professionnelle des femmes dans une société camerounaise en quête d’émergence.

A noter que la politique nationale du genre a encore du mal à se faire respecter. Son actualisation invite les administrations publiques à prendre en compte le genre dans la préparation du budget. Une fois cela fait, il permettra l’accélération ainsi que l’accès équitable des filles et des garçons à l’éducation, à la formation et à l’information.