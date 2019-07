Cameroun : Boko Haram coupe les oreilles de femmes à Kangaleri

L’attaque est intervenue le 29 juillet dans cette localité de la région de l’Extrême-nord du Cameroun.

Au cours d’une attaque dans le village Kangaleri, région de l’Extrême-nord du Cameroun, les terroristes de la secte Boko Haram ont coupé les oreilles de plusieurs femmes. L’information est rapportée par le journal l’Oeil du Sahel.

Quelques jours plus tôt, dans une autre attaque, les combattants de Boko Haram ont décapité trois membres du comité de vigilance des villages Kangaleri et Doublé. Et le 30 juillet, au village Dakara, Boko Haram a tué de nouveau deux civils.

Le 28 juillet, ce sont quatre assaillants qui ont été tués au terme d’un accrochage avec l’armée.