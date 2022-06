Cameroun : Boko Haram tue trois civils et quatre soldats

Une nouvelle attaque attribuée à la secte islamiste se solde par la mort de sept personnes. L’incursion a eu lieu dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mai 2022 à la frontière du Nigeria.

Les milices armées de Boko Haram viennent encore de frapper dans la région de l’Extrême-Nord au Cameroun. Leur dernière intrusion perpétrée dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 mai dernier, a entraîné sept morts dont trois civils et quatre soldats. L’attaque s’est déroulée dans un village de cette région en proie aux assauts des terroristes du même groupe depuis plusieurs années.

« Vers 3 heures, plusieurs terroristes de Boko Haram lourdement armés ont attaqué le village de Hitaoua dans le département du Mayo Tsanaga et le poste militaire de cette localité située juste à la frontière entre le Cameroun et le Nigéria», a expliqué le général Dobkréo, commandant du secteur 1 de la Force mixte multinationale (Fmm) à nos confrères de aa.com.

Selon la même source, les Forces de Défense ont repoussé leurs ennemis, « mais on déplore la mort de trois soldats camerounais et quatre civils ». Par ailleurs, les assaillants qui ont replié vers le territoire du Nigeria ont emporté du matériel de guerre.

Cette attaque survient quelques semaines après que la population de la région de l’Extrême-Nord a manifesté devant les services du gouverneur. Elle exprimé son désarroi et sa lassitude face à la persistance des affres de Boko Haram. Rassurée par le gouverneur Midjiyawa Bakari, elle attend les actions sur le terrain.

Dans ce sens, selon Human Rights Watch, au moins 14 000 comités de vigilance ont été mis en place et collaborent avec les Forces de Défense et de Sécurité.

Mais, l’organisation internationale précise que la violence de la secte a causé une crise humanitaire forçant au moins 322 000 personnes à quitter leurs foyers depuis 2014. Dans le même temps, International crisis group précise que Boko Haram a tué environ 3 000 civils et militaires, enlevé plus d’un millier de personnes et fait environ 250 000 déplacés.