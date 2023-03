Cameroun-Boxe : Carlos Takam bat aux points Tony Yoka

La marche était encore trop haute. Le Français Tony Yoka a été battu aux points par le Camerounais Carlos Takam samedi soir devant 5000 spectateurs au Zénith de Paris.

Le Camerounais Carlos Takam se savait très attendu ce 11 mars 2023, et il n’a pas déçu. Face au vétéran camerounais Carlos Takam, barbe blonde, le Français Tony Yoka n’a pas réussi à trouver la bonne distance pour asséner ses coups et faire mal. Son adversaire, plus agressif et plus percutant sur ses directs, a pris de l’avance lors des cinq premiers rounds.

Ce n’est qu’à partir de la sixième reprise que le Français a semblé refaire son retard et réussi à toucher davantage. Yoka, l’arcade ouverte, passait à l’offensive lors des dernières reprises mais ne renversait pas le rapport de force. C’est bien Carlos Takam qui est désigné vainqueur sur décision partagée (96-94 Takam, 96-94 Yoka, 96-94 Takam). Avec ce revers, Tony Yoka voit s’envoler ses rêves de ceinture mondiale.

Pour repartir de l’avant, il aurait pu aller chercher un adversaire au pedigree modeste, mais c’est face à l’expérimenté Carlos Takam (désormais 40 victoires pour 7 défaites et un nul) qu’il avait choisi de faire son retour. Même s’il ne s’agissait pas du Carlos Takam des grandes années, celui qui mettait en difficulté Anthony Joshua ou Alexander Povetkin, le Camerounais constituait un adversaire très solide dans la catégorie. À 42 ans, il est en fin de carrière mais compte de sérieuses références sur son CV et représente toujours un danger sur le ring, avec ses 117,6 kg et son mètre 87.

« Je suis très déçu cette fois-ci parce que comparé à l’année dernière où je n’avais pas fait un bon camp d’entraînement, cette fois-ci ça s’est bien passé. Mais Carlos a aussi beaucoup travaillé et il a été le plus fort ce soir », a reconnu le poids lourd français après son combat.