Cameroun-Boxe : Francis Ngannou très sollicité

Les meilleurs boxeurs du moment de la catégorie des poids lourds (Fury, Joshua, Wilder) se bousculent pour un combat contre le champion MMA.

Depuis son départ de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), la plus importante organisation d’Arts martiaux mixtes (MMA), Francis Ngannou est resté vague sur la suite qu’il entend donner à sa carrière. Le Camerounais a néanmoins ouvert la porte à un combat d’exhibition contre le Britannique Tyson Fury, l’actuel champion du monde des poids lourds de la WBC (World Boxing Council).

« Ça fait deux ans que Tyson Fury et moi on s’échauffe sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a la possibilité de mettre les points sur les i », a fait savoir Francis Ngannou sur le plateau de Talents d’Afrique sur Canal +, il y a quelques semaines.

Dans une courte vidéo, Tyson Fury avait proposé au Camerounais un combat dans l’octogone, comme en MMA. Avec des gants de MMA et Mike Tyson, l’ancien champion du monde des poids lourds, comme entraîneur. Cette semaine, sur son compte Twitter, Francis Ngannou a accepté toutes ces propositions en concluant par un « What else » (quoi encore) taquin.

Ce qui laisse croire que plus que jamais l’annonce de ce combat pour le titre symbolique de « Baddest man on the planet » (l’homme le plus méchant de la planète) est imminente. Mais pour le moment, il n’y a rien de formel.

Surtout que Fury n’est pas la seule vedette mondiale de boxe dans la catégorie des poids lourds qui veut affronter Francis Ngannou, a en croire Stopblablacam. C’est le cas de l’Américain Deontay Wilder, considéré comme le meilleur puncheur de la planète par plusieurs analystes. « J’adorerais le faire en Afrique », a même dit Wilder. Qui propose même deux combats : un en boxe anglaise et l’autre en MMA.

Ce n’est pas tout. L’encadrement d’Antony Joshua veut aussi organiser un combat avec Francis Ngannou. Là aussi, rien n’est formellement arrêté. Le promoteur de boxe Eddie Hearn est d’ailleurs très intéressé par ce combat…