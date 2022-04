Cameroun : Bryan Mbeumo prêt pour les Lions indomptables (exclusif)

L’attaquant Franco-camerounais de Brentford, auteur d’une bonne prestation le week-end face à West Ham, buteur et passeur, semble être disposé à rejoindre les Lions indomptables.

Au vu du nombre sans cesse croissant des binationaux qui toquent désormais à la porte des Lions indomptables, dans la perspective de disputer le Mondial qatari, le sélectionneur-manager Rigobert Song sera bientôt face à un problème des riches. Byran Mbeumo voit désormais la vie en vert-rouge-jaune. Jusqu’alors, il avait évolué dans les catégories jeunes en France (U17, U20 et U23). Selon les textes de la Fifa au sujet du statut des joueurs binationaux, il a le droit de changer de nationalité sportive.

Plusieurs fois approché ces derniers temps par le staff technique de l’équipe nationale de football du Cameroun, l’attaquant de Brentford avait toujours demandé un temps de réflexion pour prendre sa décision. Las t’attendre une convocation en équipe fanion de France, Bryan Mbeumo semble avoir muri sa réflexion. La qualification du Cameroun pour le Mondial 2022 y a certainement pesé beaucoup dans son choix.

L’ancien joueur de Troyes est donc désormais ouvert à l’idée de rejoindre les Lions indomptables. C’est son agent qui a confirmé cette évolution des choses. Une aubaine pour le Cameroun qui est à la quête de joueur percutant sur le front de son attaque. La venue de Bryan Mbeumo serait une vraie plus-value pour notre sélection nationale tant son profil est particulier. Capable d’évoluer dans les petits espaces, de provoquer balle au pied, le natif d’Avallon dispose également d’une très bonne qualité de passe et d’une belle frappe de balle.

Il peut évoluer aussi bien sur le côté que dans l’axe. Cette saison, Bryan Mbeumo, c’est 29 matchs de Premier League (sur 32) pour 4 buts et 7 passes décisives dont une performance étincelante et remarquée dimanche dernier face à West Ham. D’abord en marquant un superbe but de l’extérieur du gauche – son huitième cette saison, le quatrième en Premier League – sur une remise de Toney (48e). Puis en servant avec classe ce dernier, buteur de la tête, grâce à une magnifique remise de volée (64e).

On n’en vient à souhaiter que le staff technique des Lions indomptables prenne attache avec lui afin d’entamer les démarches administratives. Il serait intéressant qu’il soit opérationnel dès le mois de juin dans le cadre des éliminatoires de la Can Côte d’ivoire 2023. Question pour lui se s’adapter aux jeux des Lions ; de s’imprégner des réalités de la tanière et du pays.