Cameroun-Buea : 6 appareils de dialyse pour 120 malades de rein

Les patients ont passé plus d’une semaine sans avoir leur séance de dialyse. Les patients disent qu’ils sont dans la rue pour dénoncer la négligence du gouvernement à l’égard de leur sort et les défis auxquels ils sont confrontés lors d’une seule séance de dialyse.

Le rapport indique que la région du Sud-Ouest ne compte qu’un seul centre de traitement par hémodialyse. Des malades du rein dans d’autres parties du pays ont également protesté contre l’absence de machines et ont déposé la même plainte auprès du gouvernement.

»Nous avons six machines pour une population de 120. C’est largement insuffisant. Les six machines ont été amenées il y a un peu plus de deux ans mais comme toutes les machines, elles doivent fonctionner un certain nombre d’heures et se refroidir. Les six machines pourraient accueillir confortablement 30 patients et durer plus longtemps mais elles sont utilisées trois fois plus que les directives » a expliqué le Dr Mokake.