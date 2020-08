Cameroun-Buea : des badges d’identification aux taximen pour lutter contre l’insécurité

La mairie de cette ville du Sud-ouest annonce que ceux qui ne vont pas se conformer seront considérer comme faussaires.

La mairie de Buea (région du Sud-ouest Cameroun ) a procédé le 13 août a la distribution solennelle de badges d’identification au taximen opérant dans la ville.

Le but de cette campagne, selon les autorités, est de lutter contre l’insécurité qui préoccupe dans la ville.

« On a constaté qu’il a y a du désordre urbain ici à Buea et l’insécurité. Et nous avons découvert que des malfrats se cachent parmi les taximen. Et ils causent le désordre et commettent vols et agressions », explique un adjoint au maire.

Les responsables de la ville appellent à la contribution des syndicats pour assainir le secteur. « On ne va pas permettre à des gens qui ne sont pas identifiés de circuler dans la ville de Buea. C’est pour notre bien à tous », a rappelé le deuxième adjoint avant d’ajouter : « eux qui ne vont pas se conformer seront considérés comme faussaires et seront sanctionnés ».