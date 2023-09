Cameroun-Burundi (3-0) : le jeu et les notes des Lions, Onana héroïque

Grâce à des réalisations de Mbeumo (46e), Wooh (59e) et Aboubakar (90+3e), lors du match face au Burundi, le Cameroun termine en tête du Groupe C avec 7 points des éliminatoires de la Can.

Ils l’ont fait. Péniblement, mais ils l’ont fait. Les hommes de Rigobert Song se sont qualifiés pour la Can en Côte d’ivoire. Le système de jeu des Lions (4-2-4), peu hermétique, a causé d’énormes frayeurs, en première mi-temps. En plus d’approximations techniques et d’un manque d’agressivité au milieu de terrain, l’organisation défensive camerounaise a été perturbée par le jeu mieux équilibré et plus direct des burundais, au stade de Roumdé Adjia, ce 12 septembre 2023. N’eut été les multiples sauvetages d’André Onana, les Camerounais auraient connu une salle soirée. Mais les Lions ont opéré certains ajustements payants lors du deuxième acte…

André Onana : 8,5/10

L’adage selon lequel il n’y a pas de grande équipe sans grand gardien de but s’est de nouveau vérifié ce 12 septembre 2023 au stade de Roumdé à Garoua. Auteur de quatre parades monumentales en première mi-temps, le gardien de Manchester United a réussi un match quasi parfait. Mais, face aux pressings des attaquants burundais, il n’a toujours pas dégagé sa grande sérénité habituelle dans ses relances. Élu Homme du match par de nombreux observateurs.

Olivier Mbaïzo : 3,5/10

Une soirée compliquée pour le latéral droit de Philadelphia Union. Parfois battu dans le duel, le Camerounais a en plus gâché plusieurs bons mouvements des Lions sur un contrôle manqué ou un centre mal ajusté. Il n’a pas réussi à faire oublier Fai Collins, l’habituel titulaire.

Harold Moukoudi : 4/10

Pour son retour en sélection après une Can à domicile ratée, le défenseur central de l’AEK Athènes a été moyen. Souvent mal positionné, il a parfois eu du mal à suivre les mouvements des attaquants adverses, notamment en première mi-temps. Sa complémentarité avec Wooh est perfectible.

Christopher Wooh : 7/10

Le défenseur central de Rennes est crédité d’un bon match, conclu par son but de la 59ème minute. Grâce à ses qualités athlétiques et son sens de l’anticipation, il a veillé en grain pour bloquer les tentatives des Hirondelles. Légèrement touché, il est sorti en fin de partie, remplacé par Oumar Gonzalez.

Nouhou Tolo : 5/10

Solide défensivement, le joueur de Seattle Sounders n’a pas eu à forcer son talent pour contenir l’ailier burundais. Mais parfois apathique dans les duels aériens, il est coupable d’une erreur qui a failli coûter cher à son équipe. Heureusement pour lui, que le coup de tête du Burundais a manqué le cadre.

Olivier Kemen : 6/10

Dans un milieu de terrain des Lions dégarni, le joueur de Kayserispor a beaucoup couru. Il a montré beaucoup de personnalité en tentant souvent sa chance (39è mn) lorsqu’il a été en bonne position. Un véritable taulier dans l’entrejeu de l’équipe du Cameroun, qui gagnerait néanmoins à être réorganisé pour les échéances futures. Il a écope d’un carton jaune pour contestation.

Zambo Anguissa : 6,5/10

Peu aidé par ses ailiers dans le pressing au milieu de terrain, le napolitain a été omniprésent. Le relayeur s’est dépensé sans compter pour compenser les montées de ses coéquipiers et gratter des ballons. Mais son jeu a aussi connu quelques déchets. Une copie sérieuse tout de même pour l’ancien marseillais.

Maxim Choupo-Moting : 4/10

Un match globalement irrégulier pour l’avant-centre du Bayern Munich. Sa présence, en compagnie de trois autres attaquants (Toko Ekambi-Mbeumo-Aboubakar), a déséquilibré le jeu des Lions. Positionné, juste derrière les attaquants, l’ancien parisien a souvent joué avec une touche de balle supplémentaire pour éliminer ses adversaires. Il est remplacé à la 77ème minute par Oum Gwet qui a un registre plus défensif.

Karl Toko Ekambi : 4/10

Totalement apathique lors des premières 45 minutes, son jeu a manqué de percussion. Le nouveau sociétaire d’Abha Club en Arabie saoudite, a donné l’impression d’être souvent dans le mauvais tempo, aussi bien sur ses interventions défensives que dans ses intentions offensives. Ne trouvant le cadre qu’une seule fois sur un coup-franc mou, à la 73ème minute. Remplacé par Moumi Ngamaleu dans le temps additionnel, suffisant pour l’attaquant de Dynamo Moscou d’offrir la passe du troisième but à Aboubakar.

Vincent Aboubakar : 6/10

La pression était peut-être un peu trop forte sur les épaules du capitaine des Lions ce 12 septembre à Garoua dans la ville qui l’a vu naître et grandir. Pris au marquage, l’avant-centre de Besiktas n’a pas su se déplacer sur le front de l’attaque pour offrir des solutions à ses partenaires. Toutefois, il a quitté la pelouse du stade de Roumdé Adjia tête haute, grâce à son but plein de sang-froid, à l’ultime minute de jeu, après une occasion manquée à la 52ème minute.

Bryan Mbeumo : 6,5/10

Une soirée réussie pour l’attaquant de Brentford, qui grâce à son pressing a marqué le but qui a libéré les Lions. Tétanisés par l’enjeu et mal organisés, les Lions ont perdu la bataille du milieu. Il a fallu ce but pour déstabiliser les Burundais. Mbeumo aurait pu ouvrir le score à la 37ème minute s’il n’avait pas perdu son duel face au gardien adverse. Son individualisme sur certaines actions a pu agacer ses coéquipiers. Sur un tacle dangereux, il a écopé d’un carton jaune et a été remplacé à la 87ème minute par Clinton Njie.