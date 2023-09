Cameroun-Burundi : André Onana confirme son retour en sélection nationale

Le portier de Manchester United et des Lions indomptables vient de s’exprimer via un communiqué pour confirmer son retour en sélection tout en remerciant le peuple camerounais.

Dans un communiqué qu’il vient de rendre public ce 04 septembre 2023, le portier camerounais de Manchester United, André Onana confirme son retour en sélection. D’entrée de jeu, il regrette l’épisode du Qatar, sa mise à l’écart en pleine phase finale du Mondial qatari, qui l’a contraint à prendre sa retraite internationale, le vendredi 23 décembre 2022. “Dans le monde du football, tout comme dans la vie, des moments déterminants surviennent, exigeant des choix cruciaux. Ces derniers mois, j’ai été confronté à des épreuves marquées par l’injustice et la manipulation. Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlables envers ma patrie, le Cameroun, demeurent intacts.”, introduit-il.

L’ancien pensionnaire de la Fundesport, cher à Samuel Eto’o (27 ans, 34 sélections), réaffirme son engagement envers le Cameroun qu’il représente avec fierté. “Mon désir de représenter mon pays n’a jamais fléchi depuis ma jeunesse, et cette aspiration demeure une part indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction. Je réponds à l’appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l’attente et au soutien des camerounais, qui mérite une équipe nationale déterminée à briller“, écrit le portier de Manchester dans cette sortie.

Abus de pouvoir

Il ajoute, taclant les dirigeants actuels de la Fédération camerounaise de football: “Face à la manipulation, au mensonge et à l’abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal, en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C’est le moment de nous unir, d’œuvrer en harmonie pour notre bien commun: le Cameroun.”

Le finaliste de la dernière Ligue des Champions de l’UEFA avec l’Inter Milan tient à “saluer le gouvernement qui œuvre de façon discrète et acharnée à l’édification d’un Cameroun meilleur et pour tous“. Sa reconnaissance va aussi et surtout à l’endroit du peuple camerounais dont le soutien l’a marqué depuis les fâcheux événements du Qatar. “Mes plus grandes pensées vont à l’endroit du peuple camerounais à qui je dis infiniment merci pour son soutien et que j’ai hâte de retrouver“, a-t-il indiqué.

Et de conclure: « Le temps, infaillible juge de toutes choses, finira par nous éclairer et révéler la justesse de nos actions. Mon engagement envers le Cameroun reste indéfectible, et je suis déterminé à jouer mon rôle pour le voir prospérer (…) Alors rendez-vous le 12 septembre prochain à Garoua pour notre qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football».