Cameroun-Burundi : probable onze entrants des Lions

A un jour de la réception du Burundi, lors de la dernière journée des éliminatoires de la Can 2023, quelques interrogations demeurent au sujet de la composition de départ des Lions.

La dernière chance des Lions indomptables devrait se dessiner à Garoua, où ils recevront les Hirondelles du Burundi, ce mardi 12 septembre 2023, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Can 2023. Les hommes de Rigobert Song qui n’ont pas levé tous les doutes qui les accompagnent depuis des mois, en termes d’identité et de qualité de jeu sont dans l’obligation de gagner pour éviter tout calcul en cas de match nul.

La forme étincelante de certains cadres en club (Vincent Aboubakar, Bryan Mbeumo, Zambo Anguissa) pousse à l’optimisme. Assez pour attaquer cette rencontre capitale avec des raisons d’espérer une issue favorable pour le Cameroun, 55ème au dernier classement mondial. D’autant que le Burundi, 140ème au classement Fifa, est loin d’être une nation au jeu éblouissant.

Il faut attendre mardi 12 septembre au soir, aux alentours de 19h, (une heure avant le début du match) pour connaître les choix de Rigobert Song. D’ici-là, on peut néanmoins tenter d’en deviner les contours, avec trois principaux doutes, au poste de latéral droit, au milieu et en attaque.

S’il a régulièrement modifié son schéma de jeu au fil des rencontres, passant par exemple du 4-3-3 à certaines occasions, au 4-2-3-1, Rigobert Song pourra rester fidèle à cette dernière option au coup d’envoi. Avec dans la cage, certainement son gardien le mieux côté sur la scène footballistique mondial, le revenant André Onana. En charnière centrale, en l’absence de Jean Charles Castelletto, suspendu, Harold Moukoudi et Christopher Wooh, sont quasi assurés de débuter la partie. Sauf si le problème des riches peut conduire Song Bahanag à faire confiance à Oumar Gonzalez.

Nouhou Tolo devrait être titulaire comme latéral gauche. Au poste de latéral droit, à l’absence de Fai Collins, l’habituel titulaire, rien n’est sûr. Avec une équipe du Cameroun qui se vaudra offensive, Moumi Ngamaleu pourrait reculer pour occuper ce poste, comme expérimenté face à la Namibie, lors de la deuxième mi-temps à Yaoundé. Sauf si le coach fait confiance à un latéral de métier, Olivier Mbaïzo ou miser sur l’insouciance du jeune Enzo Tchato.

En principe, au milieu, le napolitain Zambo Anguissa et l’excellent Olivier Kemen, sont des titulaires en puissance. Mais le milieu de terrain de Kayserispor en Turquie, se remet d’une légère blessure. Il pourrait donc être devancé par le très moyen Oum Gwet ou Olivier Ntcham. Dans ce système ultra offensif, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait être aligné juste derrière les attaquants. S’il reste dans ce registre, le technicien de 47 ans devra choisir un profil plus rugueux pour compléter et équilibrer son milieu.

En attaque, Bryan Mbeumo sera titularisé sur le flanc droit de l’attaque. Son pendant à gauche, c’est Karl Toko Ekambi. Mais le nouveau sociétaire d’Abha Club en Arabie saoudite, souffrant un peu, s’est irrégulièrement entraîné pour la préparation de ce match décisif. En cas de défaillance, le staff des Lions peut compter sur le regain de forme de Clinton Njie ou de la vitesse du jeune marseillais François Mughé pour créer le trouble dans la défense burundaise. Enfin, le capitaine Vincent Aboubakar, natif de Garoua, est sûr de conduire les troupes comme pointe de fixation.