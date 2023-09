Cameroun –Burundi : Rigobert Song en danger !

Face aux Hirondelles, le manager-sélectionneur Rigobert Song joue sa survie sur le banc des Lions indomptables dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Can 2023.

A quelques heures du match Cameroun-Burundi, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can « Côte d’ivoire 2023 », ce mardi 12 septembre au stade de Roumdé Adjia à Garoua (20h), le manager-sélectionneur de l’équipe nationale de football du Cameroun Rigobert Song est sur la sellette. Le technicien de 47 ans joue son avenir lors de ce match capital, où l’équipe du Cameroun a l’obligation de gagner pour se qualifier pour la prochaine Can.

Evoluant dans une poule à trois, en compagnie du Burundi et de la Namibie (le Kenya avait été suspendu par la Fifa), le bilan du Cameroun est assez mitigé : une victoire, un nul et une défaite. Avec donc seulement quatre points au compteur, le Cameroun est deuxième, à égalité avec son adversaire du jour. Depuis sa prise de fonction, le bilan de Song à la tête des Lions est peu flatteur, seulement trois victoires en 13 matchs. Des chiffres très en dessous des standards d’une équipe qui se veut ambitieuse.

On se souvient que la non qualification des Lions indomptables pour les Can 2012 et 2013 avait respectivement entrainé les limogeages de Javier Clemente et Jean Paul Akono. Pis, depuis sa prise de fonction, le jeu des Lions ne convainc pas, excepté face au Brésil, lors du Mondial qatari. Mais depuis cette victoire, le Cameroun enchaine des déconvenues, notamment lors de la double confrontation face aux modestes Namibiens, qui ont tenu en échec les Camerounais à domicile (1-1) avant de les battre au retour (2-1), fragilisant chaque fois un peu son coach.

Au lendemain de cette défaite, les questions ont commencé à fuser au sein de l’opinion et du ministère en charge des Sports : Song Bahanag est-il à la hauteur des Lions ? Les réunions de crises se sont succédé, tant au niveau fédéral que ministériel. La solution trouvée par ces instances a été de laisser à son poste l’ancien capitaine emblématique des Lions indomptables. Mais jusqu’à quand ?

Le résultat du match face au Burundi, conditionnera l’avenir du double champion d’Afrique 2000, 2002. Une élimination du Cameroun scellera certainement son avenir. Il sera difficile de justifier le maintien de l’actuel staff des Lions, alors que les qualificatifs de la Coupe du monde 2026 pointent déjà à l’horizon. Mais on est loin de ce scénario catastrophique. Le Cameroun au vu de son potentiel devrait battre le Burundi, à condition pour les Lions de prendre ce match très au sérieux.