Cameroun : Cabral Libii fait un don de médicaments de 19 millions à Eséka

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) a effectué une visite dans le département du Nyong-et-Kelle samedi dernier.

Les formations sanitaires du chef-lieu du département du Nyong-et-Kelle région du Centre ont reçu la visite du député Cabral Libii le week-end dernier. L’élu de la nation et par ailleurs président du Pcrn est allé étant chargé de présents à l’endroit de ces espaces qui sauvent des vies et maintiennent la population en forme. Les médicaments remis aux structures de santé ont une valeur estimée à 19 millions de francs CFA, peut-on lire dans une publication de l’homme politique. La même communication indique que Cabral Libii a posé d’autres actes de générosité envers la jeunesse de la localité sur deux plans.

Au plan éducatif, le candidat arrivé troisième lors de la présidentielle de 2018 a remis une enveloppe de 500 mille francs CFA aux dix élèves classés meilleurs de la ville d’Eséka au cours de l’année scolaire 2022-2023. Au plan sportif, Cabral Libii a concrétisé une autre action. L’homme politique a réalisé la promesse de récompenser les vainqueurs du championnat du tournoi inter-quartiers organisé à Eséka sous son patronage. L’enveloppe remise à ces jeunes qui ont participé à l’animation communautaire est d’un million de francs CFA.

Pour réaliser ces actions, Cabral Libii et son parti ont bénéficié du soutien de certaines entreprises dites citoyennes. Ses collègues députés du Pcrn Rolande Ngo Issi Mbock et bienvenue Ndjip l’ont accompagné.

Le Pcrn accomplit ces actions au profit de la ville d’Eséka trois ans après les élections municipales et législatives du 09 février 2020 et moins de deux ans avant les prochaines élections. Les élections générales s’annoncent en 2025 et plusieurs partis politiques ont engagé des opérations sur le terrain aussi bien pour exprimer leur reconnaissance à leurs électorats pour les échéances antérieures que pour rappeler aux populations qu’ils sont présents et peuvent répondre à leurs besoins.