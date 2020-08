Cameroun : Cabral Libii tord le cou aux agitateurs du tribalisme

Pour le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), il est temps de réprimer les guerres d’identité afin d’avancer vers le fédéralisme communautaire.

« En dehors des pygmées ou des Mbororo plus menacés de disparition que d’autre chose, il n’y a au Cameroun ni une ethnie ou groupe ethnique dominé, ni une ethnie ou groupe ethnique dominant », déclare Cabral Libii qui pense que, cet état de chose est à mettre à l’actif du président de la République Paul Biya qui a consacré « la mangeoire équilatérale… »

Dans une tribune publiée le 28 août 2020, Cabral Libii affirme que les conditions d’une explosion ethnique sont encore loin d’être réunies au Cameroun. Et donc, « les agitations observées ici et là sont davantage nourries par des illusions ou des batailles politiques ». Il qualifie les auteurs d’ « incultes » qui tentent de semer la haine, d’ « aveugler les consciences et embrumer la lucidité au moment fatidique ».

L’issue à cette technique d’éveil de la bestialité en l’homme en égratignant sa race ou sa ethnie, devrait consister selon le leader du PCRN, à « réprimer cet abaissement avec la plus grande fermeté et avancer rapidement vers le fédéralisme communautaire ».

Ceci, justifie-t-il « afin que les camerounais exaltent leur identité qui est la différence dans l’unité. Ce qui veut dire que chaque camerounais doit être rassuré que lui-même, sa culture et ses droits ancestraux et identitaires sont protégés par l’Etat et respectés par l’autre ».