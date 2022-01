Cameroun : café littéraire avec Henri Djobo

Le ministre d’Etat congolais en charge de l’agriculture en séjour privé au Cameroun a participé à une rencontre avec des amoureux des lettres le 19 janvier dernier à Yaoundé. Occasion pour lui de présenter son livre récemment paru.

Le miraculeux du vol 352. Il ne s’agit pas d’un film hollywoodien. Mais plutôt du titre de l’ouvrage écrit par le ministre congolais de l’Agriculture, Henri Djobo. Lors d’un échange avec des auteurs camerounais mercredi dernier, il est revenu sur la toile de fond de son roman.

Un jour plutôt ordinaire où les avions décollent et atterrissent comme d’habitude qui va se transformer en jour de larmes. Le vol 352 sans aucune attente connaît un crash aérien. Conséquence, de nombreux morts sauf une seule personne qui parvient miraculeusement à survire. Mais, elle va plonger dans un coma et, est désormais entre la vie et la mort.

Le miracle continuera pour ce passager. Il finira par ouvrir les yeux. Son séjour à l’hôpital sera des plus reluisants. Une histoire d’amour entre un patient et une infirmière puisqu’il s’agit de ça. Echapper à la mort pour tomber sur une perle rare au sourire éclatant, d’une attention à pincer les cœurs et d’un regard tout aussi reluisant que chatoyant ne pouvait que faire de ce passager un miraculeux.

Outre cupidon, l’auteur présente une autre facette de la vie où bien que plusieurs peuvent se réjouir de notre survie, d’autres non. Une particularité de cet ouvrage est qu’Henri Djobo l’écrivit au lendemain de sa sortie du coma. Une inspiration plutôt originale.

La cérémonie s’est agrainée par la remise de certains bouquins en guise de cadeaux à l’hôte du jour notamment Le péché qui nous est caché de Richard Antoine Lobé et A hauteur de sang de Sa Majesté Jean Claude Awono.

Une soirée riche en son et en couleurs avec des performances comme celle de Queen Edima avec sa reprise de Miriam Akeba. De quoi faire luire les yeux du Pr Faustin Mvogo. Sans oublier aussi le poème déclamé par Alex Daniel Longang.