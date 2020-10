Cameroun : Camair Co reprend les airs avec 42 vols cette semaine

La compagnie nationale de transport aérien avait dû suspendre ses activités, durant huit mois, pour cause de pandémie du coronavirus.

Pas moins de 42 vols dans le planning de la Camair Co cette semaine, et ce dès ce 12 octobre 2020. C’est ce qu’annonce la Camair Co, la compagnie nationale de transport aérien.

Camair Co ne va desservir que des lignes intérieures. Toutes les destinations à l’intérieur du pays, à l’exception de Bafoussam, Bamenda et Ngaoundéré. Autrement dit, les lignes en exploitation seront Douala-Yaoundé-Garoua et Maroua.

Pour ce faire, la Camair Co a loué un Boeing 737 avec un équipage ukrainien. Ce nouveau venu dans la flotte de la compagnie devrait accompagner l’un des avions MA 60 de fabrication chinoise encore en service avant mars 2020, au moment la Camai Co a dû clouer ses appareils au sol pour cause de pandémie du coronavirus.

Après huit mois d’inactivité, la Camair Co reprend donc ses vols ce lundi, a réaffirmé la compagnie, alors que certains médias locaux annonçaient que « l’étoile du Cameroun » n’était pas du tout prête à reprendre du service.