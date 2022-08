Cameroun : Camair-co se dote d’un nouvel avion de 129 places

Le nouvel oiseau de Camair-Co a foulé le sol de Douala, capitale économique hier 04 août 2022 en provenance d’Ethiopie.

Après des années marquées par des difficultés financières, de mauvaises performances et la limitation de ses services à cause de la crise sanitaire, Camair-Co se dote d’un nouvel avion. Il s’agit du : « The Boeing Company B373-7BD » du vol QC728.

L’engin a foulé le Tarmac de l’aéroport international de Douala ce jeudi 04 août 2022. Dans le fond, ce nouvel avion est l’un des 2 Boeing 737, propriétés de Camair-Co qui était en réparation dans les ateliers de Ethiopian Airlines à Addis-Abeba en Éthiopie.

Néanmoins, l’avion est Flambant neuf, notamment avec de nouveaux moteurs et une Cabine totalement neuve. Il dispose pour le besoin de la cause de 117 places en classe économique et 12 en Business Class.

Il s’agit sans doute d’une continuité dans la stratégie de Camair-co visant à reprendre son ascension. La compagnie avait annoncé, avant la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) le renforcement de son plan d’exploitation domestique.

La compagnie s’était alors dotée de deux aéronefs de marque Bombardiers Q400 et dont des sources internes font état de nouvelles opérations de leasing. Avec, un nouveau programme de vols devant permettre de mieux assurer la rotation pendant la compétition.