La compagnie nationale de transport aérien annonce que ses vols intérieurs reprennent dès le 12 octobre 2020.

Dès le 12 octobre 2020, la Camair Co va de nouveau desservir les principales villes du Cameroun. C’est ce que la compagnie a annoncé ce 7 octobre 2020 sur son compte Facebook.

Plombée par les dettes, minée par une guerre ouverte entre le Directeur général et son adjoint, ne disposant plus que d’un avion MA 60 pour les liaisons internes, la Camair Co avait suspendu ses activités après la découverte de cas de coronavirus au Cameroun.

A l’instar des compagnies aériennes mondiales, la Camair Co avec cloué son seul avion au sol. Des informations non confirmées officiellement ont fait état d’un nouveau plan de restructuration instruit par le président de la République et de l’acquisition de nouveaux appareils.