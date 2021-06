Cameroun : cambriolage à la Direction générale des impôts à Yaoundé

Un groupe de bandits encore non identifiés a volé dans les locaux de cette importante direction du ministère des Finances dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs documents et ordinateurs auraient été emportés. Une enquête judiciaire a été ouverte.

Les malfaiteurs ont encore cambriolé un important édifice public. Le siège de la Direction générale des impôts (DGI) est sous scellé depuis ce matin mardi 8 juin 2021. Il ne sera rouvert qu’après la clôture des enquêtes. Et pour cause, il a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Selon les premiers rapports des policiers, plusieurs bureaux ont été éventrés et certains documents et ordinateurs emportés.

Dans le bureau du patron des lieux Modeste-Mopa on signale qu’en dehors de quelques chemises retrouvées sens dessus-dessous, les autres documents sont manifestement à leur place et le coffre-fort où sont sécurisés les documents confidentiels ne semblent pas avoir été ouverts. Idem pour le bureau du chef de cellule des crédits de Tva, où des documents importants ne semblent pas avoir disparu.

Dès lors, une question se pose : comment des malfaiteurs, qui ont agi en plein centre-ville de Yaoundé ont-ils opéré pour cambrioler un immeuble aussi sécurisé ? Le sujet est sensible et les employés restent discrets. Les policiers sont peu diserts. Chose curieuse, la DGI est située non loin de Direction régionale de la police du Centre, au sous-sol l’on retrouve commissariat du 1er arrondissement ; à moins de 500 mètres, il y a la direction du commissariat central numéro 1.

Même le siège de la direction des Equipes spéciales d’interventions rapides (Esir) est situé à moins de 500 mètres de la DGI. Ce cambriolage intervient quelques jours après celui du ministère du Contrôle supérieur de l’État. Les premiers éléments d’enquêtes montrent que plusieurs documents et ordinateurs liés au Covidgate ont été emportés.

En rappel, la Direction générale des impôts (DGI) est un organe opérationnel du ministère des Finances du Cameroun. Ses missions sont définies par le décret no 2013/066 du 28 février 2013. La DGI est ainsi présentée comme le bras séculier de l’État, des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) et des établissements publics en matière de collecte de ressources.

La DGI a à sa tête, un Directeur Général, Modeste Mopa Fatoing en poste depuis octobre 2014. Elle emploie environ 3500 personnes et contribue à hauteur de 61% aux ressources propres de l’État. Elle connaît depuis quelques années de nombreuses réformes organisationnelles et fonctionnelles qui font de la DGI une administration moderne et performante au service de l’État et des contribuables.