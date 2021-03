Camille Biraben, est Responsable expérience Client chez KeyOpsTech. L’entreprise veut révolutionner la livraison de colis en Afrique. Déjà implantée à Abidjan, Bamako, Dakar et Ouagadougou, l’entreprise de logistique digitalisée compte désormais conquérir le Togo, le Bénin et le Cameroun. Camille Biraben nous présente KOTscan, l’application de KeyOpsTech et les ambitions de l’entreprise au Cameroun.

Qu’est-ce que KeyOpsTech ?

KeyOpsTech, créé en 2017 dont le siège Afrique est à Abidjan, est la première entreprise qui a pour objectif de révolutionner la logistique entre les villes africaines grâce une solution numérique. Nous sommes partis du constat suivant : près d’un tiers des Africains ne peuvent officiellement pas se faire livrer. KeyOpsTech, c’est 40 salariés répartis entre Abidjan, Bamako, Dakar, Ouagadougou et Lyon, formant une même équipe dédiée au développement de notre technologie à travers le continent africain. Le groupe est fier d’être aujourd’hui la première entreprise qui permet à ses partenaires de digitaliser, grâce à son application KOTscan, le suivi de colis sur le continent. Nous travaillons parallèlement à devenir la première Benefit Corporation francophone d’Afrique et notre objectif est d’allier croissance et responsabilité socio-environnementale. KOTscan permet à nos partenaires de numériser leur activité d’expédition, de suivre leurs colis et de garantir une livraison sécurisée. Elle permet aux commerçants transporteurs d’offrir une expérience premium à leurs clients grâce à nos outils innovants et brevetés, en acheminant les colis à leurs destinataires sans aucun investissement ou infrastructure supplémentaire.

Quels sont les défis au Cameroun pour le transport de colis ?

Au Cameroun, les territoires sont complexes et la densité de population extrêmement variable. Pour atteindre ces territoires, les moyens à engager sont particulièrement lourds. Le commerce en ligne est devenu incontournable, mais peu de personnes peuvent en profiter faute d’être desservies par les entreprises de livraison. Ces inégalités ont un impact sur le pouvoir d’achat et freinent le développement des populations. Au Cameroun, l’état des routes est la principale limite actuelle au développement du commerce. Les colis mettent du temps à arriver et peuvent être endommagés. La logistique du retour des colis est également un grand défi.

Quels sont les avantages de la solution face à ces défis ?

KeyOpsTech en partenariat avec son distributeur travaille avec les acteurs locaux de la logistique, qui connaissent le territoire et les populations que nous connectons. Nous nous sommes également adaptés aux contraintes locales du contexte technologique : omniprésence d’Android, utilisation de WhatsApp, connexions réseaux souvent lentes et instables. Nos développeurs et opérationnels terrains travaillent à démocratiser la livraison de colis, à la rendre plus accessible. Notre mode opératoire innovant et breveté utilise les smartphones du marché, sécurise les transactions et permet un suivi des colis sans étiquette, grâce à un code PIN ou QR Code de géolocalisation. KeyOpsTech s’engage tout au long du processus à construire un modèle économique durable : les solutions que nous apportons aux services de transport s’inscrivent dans leur environnement économique et poussent la croissance au Cameroun et dans toute l’Afrique.

Quelles sont les perspectives de développement au Cameroun ?

KeyOpsTech ne cesse de se développer. En 2020, nous avons connu une forte croissance, malgré la pandémie, et nos équipes renforcent constamment nos capacités dans les pays où nous opérons. Cette nouvelle année 2021 marque notre ambition d’expansion dans de nouveaux pays : le Cameroun, mais aussi le Togo et le Bénin. Notre objectif est d’atteindre les 2 millions de colis pris en charge. KeyOpsTech est également en pleine diversification de ses activités. L’offre que nous proposons fonctionne comme un écosystème technologique qui nous permet de nous adapter à chaque contexte. Le secteur des transports est d’une importance capitale dans le développement économique et social d’un État et nous pensons qu’aider nos partenaires pour leur logistique profitera aux Camerounais et à la croissance du commerce dans le pays.