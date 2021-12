Cameroun : campagne intensive de vaccination contre le Covid-19 en vue de la Can 2021

En prélude à ce grand événement sportif, le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachie a lancé lundi 20 décembre 2021, une campagne de vaccination contre le Covid-19 sur toute l’étendue du territoire.

La Coupe d’Afrique des nations approche, et seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 auront accès aux stades. C’est pour quoi, une campagne de vaccination est lancée sur l’étendue du territoire depuis hier. Elle concerne les personnes âgées de 18 ans et plus.

Le communiqué du Minsanté souligne que l’offre de vaccination s’effectuera dans toutes les formations sanitaires accréditées et les lieux publics. Notamment, les marchés, les chefferies, les Églises et Mosquées ainsi que les administrations publiques et les entreprises.

Les différents vaccins qui seront administrés sont entre autres, le vaccin Johnson & Johnson, les premières doses du vaccin Pfizer, les deuxièmes doses des vaccins Astra Zeneca et le vaccin Sinopharm.

Le Dr Manaouda Malachie rassure de la disponibilité suffisante aussi bien des doses de vaccins, que des tests de dépistage du Covid-19. Soit environ 2 000 000 de doses de vaccins et 2 500 000 tests PCR et TDR compris.

Il invite donc les populations à adhérer massivement à cette campagne spéciale de vaccination contre le Covid-19, et particulièrement toute la Communauté sportive, ainsi que les responsables du secteur d’hébergement et des loisirs, afin d’éviter une résurgence des cas de Covid-19 après la compétition.