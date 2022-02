Cameroun : Camtel affute son réseau de 3ème et 4ème génération

Avec moins de 10% du marché acquis, la Cameroon Telecommunication entend augmenter sa clientèle grâce à cette nouvelle offre.

C’est un quasi paradoxe. Au Cameroun, la gestion de la fibre optique est sous le monopole de la Cameroon Telecommunication, Camtel. Malheureusement, l’entreprise traine le pas avec seulement 686 352 abonnements téléphoniques.

Ce chiffre équivaut 10% du nombre total de lignes téléphoniques en service au Cameroun selon un rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR).

« Des efforts restent à faire, dans la mesure où Camtel dispose d’un avantage comparatif dans le domaine de l’internet, car disposant de la plus forte capacité de fourniture de ce service, qui lui permet de contrôler 18,43% de parts du marché global des télécommunications électroniques. Malgré cet atout, le parc de lignes des réseaux d’accès à Camtel demeure toujours faible et se traduit par une balance de paiement due à l’interconnexion très déficitaire » explique le rapport de la CTR.

Pour pallier à cette situation, l’opérateur public s’est lancé en mode séduction pour attirer d’avantage la clientèle dans ce secteur très concurrentiel. Objectif, se repositionner sur le marché.

Pour ce faire, Camtel a récemment obtenu une licence du ministère des Postes et télécommunications. Elle entend ainsi misée sur un réseau de troisième et de quatrième génération. Déjà à pied d’œuvre, les dirigeants de la boîte indiquent « Le lancement officiel devrait intervenir cette année. On le souhaite au premier trimestre de l’année en cours (2022 Ndlr).

L’autre option pour baliser le terrain et s’imposer dans un marché aussi compétitif est la mise sur pied de la carte Sim ‘Blue mobile’. Avec un service déjà actif, la commercialisation de cette nouvelle puce vient en prélude au lancement des réseaux 3G et 4G.

Cette nouvelle puce comme l’a souligné récemment Camtel, à une utilisation exclusivement réservées aux téléphones mobiles compatibles avec les technologies 3G et 4G. Et de préciser qu’elle ne doit en aucun cas être utilisée sur des modems et autres clés internet y compris ceux de Camtel.