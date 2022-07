Cameroun : Camtel va connecter les logements sociaux

Camtel et le ministère de l’Habitat et du Développement urbain (Minhdu) ont signé le 18 juillet à Yaoundé, une convention de partenariat à cet effet.

L’accord prévoit, le déploiement des infrastructures de la fibre optique et des services internet haut-débit, sur l’ensemble des projets et chantiers relevant de son département ministériel.

« Parfois, il faut déplacer les réseaux de fibre optique parce que les projets de logements n’ont pas tenu compte du passage des installations de Camtel. On est parfois obligé de retarder les travaux parce qu’on a creusé ou détruit des installations de télécoms ».

« Or, si les parties avaient travaillé ensemble, l’on saurait dès le début du projet où se trouvent les réseaux de Camtel et ce qu’il faut faire pour les éviter et réduire des coûts supplémentaires des déplacements de la fibre optique », explique l’entreprise de télécoms.

Conformément aux termes de cette convention, Camtel entend désormais s’associer à la maitrise d’œuvre pour les travaux de déploiement des infrastructures d’attente, ou de pré-cablâge des immeubles, ou des habitations relevant des projets et programmes gouvernementaux pilotés par le Minhdu.

Le déploiement de la fibre optique sur tous les sites des projets et programmes du Minhdu, suivi de la fourniture des services internet haut-débit aux résidents et locataires desdits sites, figurent également comme des obligations de Camtel.

On peut chercher le choix de Camtel dans son portefeuille. Possédant le plus grand Datacenter de l’Afrique Centrale à Zamengoué inauguré en 2020 construit par Huawei, il est parmi les plus grands projets du Programme National Broadband Network (NBN2).

« A travers cette convention avec le Minhdu, Camtel qui est l’opérateur historique des services de télécommunication au Cameroun, a donc pour obligation de fournir du très haut-débit à l’ensemble des populations », Judith Yah Sunday, DG Camtel.