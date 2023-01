Cameroun : Camtex Lab tisse sa toile jusqu’à Garoua

Cameroun laboratoire textile a achevé sa campagne nationale des Journées portes ouvertes par une caravane de sensibilisation et de détection des entrepreneurs du textile dans le septentrion.

Le 19 janvier 2023, la ville de Garoua a connu une ambiance particulière. A l’esplanade du village artisanal de la ville, de nombreux artisans de la partie septentrionale du pays ont assisté à la cérémonie officielle des Journées portes ouvertes de Camtex Lab.

Dans une ambiance conviviale, les invités ont suivi les exposés, discours de circonstances et posé de nombreuses questions. Dans le but de mieux se faire comprendre, les consultants de Camtex Lab ont apporté des réponses à la fois en français, en anglais et en fulfulde. Ainsi donc, en s’exprimant dans les deux langues officielles du pays et à travers certains dialectes, Camtex Lab a essayé de toucher le public camerounais le plus largement, instruit comme analphabète.

Après cette étape, grâce à d’importants moyens logistiques mis à la disposition Camtex Lab par la GIZ, la caravane a sillonné les principaux quartiers de la ville de Garoua, en mettant un point d’honneur à la principale place du marché. En faisant une campagne de communication de proximité, les hôtesses en distribuant des dépliants, ont pris soins d’expliquer l’initiative de Camtex Lab, qui se positionne d’entrée de jeu comme une «plateforme» d’accompagnement de nos entrepreneurs et artisans d’un côté, et comme une solution inclusive à la filière coton-textile-confection de l’autre côté.

Le lendemain, vendredi 20 janvier, les consultants de Camtex Lab se sont entretenus avec les artisans qui ont répondu à l’appel à candidature qui vise à retenir 10 projets viables qu’accompagnera la GIZ. Les journées de 17 et 18 janvier ayant permis, à travers une campagne de porte-à-porte, de sensibiliser de nombreux artisans et les convaincre de produire et façonner des idées de projets éligibles à un accompagnement au sein de Camtex Lab.

Pour bien identifier les problèmes de la filière coton au Cameroun, les 17 et 18 janvier ont, également, permis aux consultants de Camtex Lab, d’effectuer des visites à la Cicam et dans l’une des usines d’égrenage de la Sodecoton. Dans ces deux entreprises, les chefs d’usines ont expliqué dans le moindre détail, les circuits de production et de transformation de leurs produits. Et les difficultés n’ont pas été en reste.

Lors de l’étape de Douala, Mme Chantal Elombat Mbedey, la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises, a rehaussé par sa présence, la cérémonie des Journées Portes ouvertes. Parlant de Camtex Lab, elle a affirmé que : «Nous sommes convaincus que cet incubateur contribue certainement à atteindre les objectifs aux travers desquels, le Cameroun entend faire passer le taux de transformation locale de la fibre de coton, actuellement inférieur à 5%, à 50% dans un proche horizon».

Comme dans les régions du Centre, du Grand Ouest, du Littoral, des producteurs, des industriels, les institutionnels étaient donc de la partie à chacune des étapes pour permettre de sélectionner des projets d’incubation.