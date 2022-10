Cameroun : Camwater met deux numéros WhatsApp à la disposition du public

Ces deux contacts servent de canaux pour adresser des réclamations de toutes sortes à l’entreprise en charge de la distribution d’eau potable.

Les clients de Camwater et le public en général peuvent désormais contacter l’entreprise de production et de distribution d’eau potable via la messagerie WhatsApp. En effet, Camwater vient de créer deux numéros Whatsapp. Il s’agit du 652 92 92 92 et du 698 75 73 33. Ces contacts sont mis à la disposition du public et de ses clients ce mardi 11 octobre 2022.

Selon un communiqué signé du directeur, « ces deux numéros sont des canaux d’alerte à travers lesquels la Camwater reçoit et collecte toutes les requêtes relatives aux problèmes de branchements, de dénonciations de fraude et corruption, la signalisation des fuites et des casses, le manque d’eau ou toute autre perturbation de l’approvisionnement en eau potable, les lenteurs dans le traitement des dossiers, le mauvais accueil dans les agences commerciales… », explique Blaise Moussa.

Tout en rassurant le public quant à la confidentialité des requêtes et dénonciations, le directeur de Camwater présente l’objectif visé. « L’amélioration de l’accès des Camerounais à une eau potable de qualité dans tout le périmètre concédé », peut-on lire dans le communiqué. A travers ces deux contacts, Camwater s’arrime à la donne observée dans les services publics et les entreprises à caractère public, qui disposent pour la plupart déjà des centres d’appel pour communiquer à distance avec les usagers.