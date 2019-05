Cameroun-Can 2021 : arrêt des chantiers dans la ville de Garoua

Faute de financements, des sites de construction des infrastructures sont laissés à l’abandon.

Le ministre des Sports et de l’Education physique et sa collègue de l’Habitat et du Développement urbain étaient attendus dans la ville de Garoua (région du Nord) ce vendredi 24 mai pour une visite de travail. Pour une raison qui n’a pas été communiquée officiellement, ce déplacement a été reporté.

Les deux membres du gouvernement sont attendus pour relancer les travaux de construction des infrastructures devant abriter la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021 au Cameroun. Garoua est en effet l’une des villes choisies pour accueillir une poule de la compétition. D’où les travaux engagés.

Malheureusement ceux-ci sont à l’arrêt depuis plusieurs semaines déjà. Ceci aussi bien en ce qui concerne les travaux de voirie urbaine que les chantiers de construction de deux hôtels et de quatre stades d’entrainement.

La mairie de la ville a en effet engagé des travaux de réfection des routes de la ville. Et une entreprise, Prime Potomac est chargée de livrer les infrastructures hôtelières et de sportives.

Sur tous les chantiers, l’on accuse le manque de financements. Les autorités municipales se disent sans l’incapacité de poursuivre les travaux faute de financements de la part du gouvernement.

Idem du côté de Prime Potomac qui réclame au gouvernement le payement de plusieurs décomptes pour continuer les constructions. L’entreprise a d’ailleurs entrepris un dégraissage pour faire face aux tensions de trésorerie.

Le Cameroun devait accueillir la Can 2019, mais pour cause de retards accumulés dans la livraison des chantiers, l’organisation de la compétition lui a été retirée par la Confédération africaine de football (Caf). Le pays se doit désormais d’être prêt pour la Can 2021 dont l’organisation lui a été confiée par la Caf.